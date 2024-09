Ein Maiskolben, der offenbar mit einem harten Gegenstand präpariert war, hat in Kupferzell zu einem Sachschaden von rund 50.000 Euro geführt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

In Kupferzell-Hesselbronn (Hohenlohekreis) hat ein präparierter Maiskolben einen Häcksler zerstört. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Landwirt am Freitagabend den Mais häckseln. Ein oder mehrere Unbekannte sollen dem Bericht zufolge aber mindestens einen Maiskolben "mit einem harten Gegenstand" präpariert haben. Weitere Details um was für einen Gegenstand es sich gehandelt hat, gab die Polizei nicht bekannt.

Harter Gegenstand zerstört Häcksler

Als der dann in den Häcksler kam, zerstörte er das Häckselwerk und weitere Teile des Häckslers so arg, dass die Polizei aktuell von einem Schaden von rund 50.000 Euro ausgeht. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Künzelsau zu melden.