Diebe haben vergangene Woche auf einer Plantage in Heilbronn-Biberach rund drei Tonnen Äpfel gestohlen. Eine Größenordnung, die der betroffene Obstbauer noch nicht erlebt hat.

Mehrere Unbekannte haben in der vergangenen Woche in Heilbronn-Biberach rund drei Tonnen Äpfel gestohlen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Jürgen Gräßle vom Bio-Obsthof Gräßle gehört die Apfelplantage. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass ihm Äpfel geklaut werden, aber in dieser Größenordnung habe er das noch nicht erlebt, so Gräßle.

Obstklau in Heilbronn: Mehrere Tausend Euro gehen verloren

Der Anbau der Äpfel war sehr aufwendig: Das ganze Jahr über wurden mit der Pflege der Bäume viel Zeit und vor allem Geld investiert. Durch die drei gestohlenen Tonnen würden ihm umgerechnet 15 Prozent dieser Apfelsorte und damit rund 5.000 Euro verloren gehen, so Gräßle.

Dann kommt man hierher und die Bäume sind abgeräumt. Das ist extrem frustrierend.

Apfelbauer beklagt ohnehin schlechte Ernte in diesem Jahr

Die Situation ist für Gräßle, wie für viele Apfelbauern in diesem Jahr sowieso schon schwierig. Frost und zu viel Regen seien Schuld daran, dass er in diesem Jahr mit insgesamt 700 Tonnen verschiedener Apfelsorten ohnehin schon rund 40 Prozent weniger Äpfel ernten werde als im Vorjahr, sagt Gräßle. Ein großes Problem sei auch Apfelschorf gewesen. Der Pilz habe gute Bedingungen gehabt, sich schnell auszubreiten und damit einen großen Teil der Ernte zerstört.

Anzahl der Apfel-Diebstähle stark gestiegen

Es ist nicht das erste Mal, dass Gräßle Äpfel gestohlen wurden. Immer wieder seien in den vergangenen Jahren kleinere oder größere Mengen Äpfel verschwunden. Vor allem in den letzten zwei Jahren sei die Anzahl der Fälle drastisch angestiegen. Eine solch große Dimension wie jetzt habe er aber noch nie erlebt, so Gräßle. Auf Anfrage des SWR teilte auch ein Sprecher der Heilbronner Polizei mit, dass Erntediebstähle immer wieder vorkommen würden. Da die Erntezeit für viele Obst- und Gemüsesorten jetzt erst beginne, rechne man damit, dass bis Jahresende noch weitere Fälle hinzukommen. Schon eine Woche zuvor wurde beispielsweise der Lebenshilfe in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) eine Tonne Äpfel geklaut.

Apfelbauer Jürgen Gräßle macht durch den Diebstahl rund 5.000 Euro Verlust. SWR

Apfel-Diebstahl in Heilbronn: Täter sind professionell vorgegangen

Wie die Polizei mitteilte, fand die Aktion wohl zwischen Donnerstagabend und Samstagnachmittag statt. Nachdem die Täter einen Zaun heruntergedrückt hatten, sollen sie mit einem Fahrzeug auf die Plantage gefahren sein. An einer Stelle, die von außen nicht zu sehen ist, haben sie dann die Äpfel abgeerntet. Vermutlich waren die Unbekannten mindestens zwei bis drei Stunden am Werk. Erntehelfer hatten den Diebstahl dann am Samstag bemerkt und daraufhin Jürgen Gräßle informiert. Zwei ganze Reihen sind betroffen. Von außen kaum zu erkennen: Die Täter haben nur in der Mitte alle Äpfel abgeerntet.