Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marcel Kuntz.

7:08 Uhr Radioaktive Metalle in Grenznähe: Debatte um Technocenter Fessenheim Seit Juni 2020 ist das Atomkraftwerk im französischen Fessenheim nahe der baden-württembergischen Grenze stillgelegt. Die Anlage soll abgerissen werden. Doch ein in unmittelbarer Nähe geplanter Bau erhitzt weiter die Gemüter auf französischer und deutscher Seite: Das sogenannte Technocentre. Nun können sich Bürgerinnen und Bürger zu den Plänen äußern.

6:57 Uhr Mehr Verkehr im Süden erwartet wegen Herbstferien in vier Bundesländern Am morgigen Freitag beginnen in vier Bundesländern die Herbstferien. Viele nutzen diese freien Tage gerne nochmal für einen Urlaub in wärmeren Gefilden oder zum Wandern in den Bergen. Deshalb wird der Reiseverkehr aus Rheinland-Pfalz, NRW, Hessen und dem Saarland auch Richtung Süden erwartet. Hier sind Verkehrsprobleme bereits absehbar: Die A8 wird Richtung München am Freitagabend ab 20 Uhr zwischen Mühlhausen und Merklingen für mehrere Tage gesperrt. Vor allem ab Samstagvormittag werden hier massive Behinderungen erwartet. Es lohnt sich also, das Gebiet rechtzeitig weiträumig zu umfahren. Auch auf allen anderen Strecken Richtung Süden kann es natürlich zu Behinderungen kommen, vor allem vor den bekannten Baustellen auf den Bundesstraßen und Autobahnen. Außerdem gibt's zu beachten - bei der Fahrt in die Berge: Seit Anfang des Monats gelten strengere Regeln für Winterreifen. Zulässig sind jetzt nur noch Modelle mit dem "Alpine"-Symbol, das ist ein Bergpiktogramm mit Schneeflocke. Wer diese Reifen nicht hat und kontrolliert wird, riskiert nicht nur hohe Bußgelder, sondern auch Punkte in Flensburg. Sendung am Do. , 10.10.2024 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:49 Uhr Kirche in Ravensburg in Brand geraten In der Klosterkirche Weißenau in Ravensburg ist gestern Abend ein Feuer ausgebrochen - konkret im linken Kirchturm. Laut Polizeiangaben habe die Feuerwehr die Flammen schnell unter Kontrolle bekommen. Eine Rauchwolke sei zwischenzeitlich von weitem sichtbar gewesen. Die Kirche wird derzeit von Gerüsten umspannt, dort finden Bauarbeiten statt. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Höhe des Sachschadens liegt laut Polizei "im unteren fünfstelligen Bereich". Das berichtete ein Sprecher der Feuerwehr dem SWR:

6:44 Uhr Schwerer Sturm am Bodensee Starke Winde haben auch am Bodensee bei Feuerwehr und Technischem Hilfswerk für Einsätze gesorgt. Bei Sturm und hohen Wellen musste mehrere Segelboote gesichert werden, wie hier im bayerischen Wasserburg, nahe der Grenze zu Baden-Württemberg. Bei schwerem Sturm versucht die Feuerwehr in Wasserburg am Bodensee Boote zu sichern und ein Abtreiben zu verhindern. Fabian Geier / EinsatzReport24

6:43 Uhr Wetter-Update: Unfall und umgestürzte Bäume im Raum Karlsruhe Die B36 wurde heute Nacht zwischen Karlsruhe-Neureut und Eggenstein-Leopoldshafen wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Dort waren laut Polizei Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. Insgesamt seien vier Fahrzeuge in einen nachfolgenden Unfall verwickelt worden. Es gab keine Verletzten. Auch eine Landstraße bei Gernsbach ist gesperrt, um umgefallene Bäume zu beseitigen. Im Enzkreis und im Kreis Calw fegte der Wind neben Bäumen auch Verkehrs- und Baustellenschilder auf die Fahrbahn. Größere Schäden sind laut Polizei bislang nicht bekannt. Der Deutsche Wetterdienst warnt in der Region vor Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von 80 bis 100 Kilometern pro Stunde. Die Feuerwehr beseitigt einen umgestürzten Baum im Karlsruher Stadtteil Hagsfeld Pressestelle Thomas Riedel Sendung am Do. , 10.10.2024 7:00 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Regionalnachrichten

6:31 Uhr Wetter-Update: So ist die Lage im Hochschwarzwald Umgestürzte Bäume hielten vor allem die Einsatzkräfte in den Hochlagen des Schwarzwalds auf Trab. Feuerwehr und Polizei sind seit den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz. "Alle Einsatzkräfte haben gut zu tun", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg. Die heftigen Böen wehten Bauzäune und Bäume um. In mindestens zwei Fällen wurden Autofahrer während der Fahrt von umstürzenden Bäumen getroffen. Verletzt wurde niemand. Der Sturm soll sich gegen Mittag abschwächen, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Sendung am Do. , 10.10.2024 7:00 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden - Regionalnachrichten

6:27 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Darf man ein Desinfektionsmittel als "hautfreundlich" bezeichnen? Die Drogeriemarktkette dm mit Sitz in Karlsruhe hatte dies getan - und dagegen hat die Wettbewerbszentrale geklagt. Der Bundesgerichtshof urteilt heute in dem Streit. Der Verein war der Ansicht, dm habe mit der Werbung gegen die Verordnung über Biozidprodukte verstoßen. Demnach dürfen diese Produkte nicht in einer Art und Weise beworben werden, die mit Blick auf die Risiken für Gesundheit oder Umwelt beziehungsweise hinsichtlich ihrer Wirksamkeit irreführend ist. Ein wichtiger Tag für die Bundeswehr in Ulm: Generalleutnant Alexander Sollfrank übergibt den Befehl über die beiden multinationalen Ulmer Hauptquartiere - das Multinationale Kommando Operative Führung (MN KdoOpFü) und das Joint Support and Enabling Command (JSEC) der NATO - an Generalleutnant Kai Ronald Rohrschneider. Noch bis 11 Uhr könnt ihr beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu) an der Wahl zum "Vogel des Jahres" 2025 mitmachen. Zur Wahl stehen Hausrotschwanz, Kranich, Schwarzspecht, Waldohreule und Schwarzstorch. Am Abend wollen Nabu und der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) nach der Auszählung der Stimmen den Sieger verkünden.

6:25 Uhr Wetter-Update: Sturmschäden in Rhein-Neckar-Region Auch im hessischen Kreis Bergstraße sind einige Bäume umgestürzt. Wie die Polizei mitteilt, konnte auf der Landstraße zwischen Langental und Hirschhorn ein Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte gegen einen auf der Straße quer liegenden Baum. Es wurde niemand verletzt. Auch in Birkenau und Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) meldete die Polizei umgestürzte Bäume und herabfallende Äste. Im Raum Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) sind bisher keine Sturmschäden bekannt geworden, so die Polizei. Sendung am Do. , 10.10.2024 7:00 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim - Regionalnachrichten

6:17 Uhr Trotz Sanktionen: Maschinen aus Tübingen nach Russland geliefert Mehr als 300 deutsche Industriemaschinen, die für das Militär genutzt werden können, sind im vergangenen Jahr nach Russland geliefert worden - trotz Sanktionen. Das haben SWR-Recherchen ergeben. Darunter sind auch Maschinen der Tübinger Firma Walter. Meist handelt es sich um große Industriemaschinen, die zum Beispiel zur Herstellung von Flugzeugteilen und Munition genutzt werden können. Offenbar werden die meisten der Maschinen über die Türkei nach Russland geliefert. Laut Listen des russischen Zolls sind 2023 unter anderem elf Lieferungen der Tübinger Firma Walter nach Russland gegangen. Maschinen dieser Art werden dort bei einem Unternehmen eingesetzt, das das russische Militär mit Flugzeug- und Raketenmotoren beliefert, heißt es vonseiten ukrainischer Sicherheitsbehörden. Die Firma Walter hat mehrere Anfragen des SWR dazu nicht beantwortet. Krieg gegen die Ukraine Deutsche Maschinen für Russlands Militär Trotz Sanktionen gelangen deutsche Industriegüter weiter nach Russland. Laut SWR-Recherchen wurden 2023 mehr als 300 Maschinen geliefert, die für die Herstellung von Fahrzeugteile… Sendung am Do. , 10.10.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:06 Uhr Wetter in BW: "Kirk" bringt Sturm ins Land Der ehemalige Hurrikan "Kirk" kommt als erster Herbststurm nach Baden-Württemberg und sorgt heute für mächtig Wirbel: Schon in der Nacht gab es vor allem im Schwarzwald und auf der Alb teils orkanartige Böen, die bis zum Vormittag bei Temperaturen von 10 bis 14 Grad zu spüren sind. Erst gegen Nachmittag lässt die Windgeschwindigkeit etwas nach und uns erwartet ein aprilhafter Mix aus Schauern, kurzen Gewittern und Sonnenstrahlen bei Höchstwerten zwischen 14 und 19 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (33,7 MB | MP4)

6:00 Uhr Sturm- und Orkanböen fegen über Baden-Württemberg Umstürzende Bäume haben in der Nacht für einige Einsätze gesorgt. Wegen starker Windböen waren in Freiburg unter anderem vier Bäume auf die Fahrbahn gestürzt, zwei weitere Bäume versperrten im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Straßen. Teils konnten Autofahrerinnen und Autofahrer die Wege laut Feuerwehr nicht mehr passieren. Auch im Raum Karlsruhe berichtet die Feuerwehr von umgestürzten Bäumen und umherfliegenden Schildern. Die B36 wurde gesperrt. Vier Autos seien auf umgefallene Bäume gefahren, es gab wohl keine Verletzten. Für Lagen oberhalb von 1.000 Metern in den Regierungsbezirken Freiburg und Karlsruhe hatte der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung herausgegeben. Im Hochschwarzwald seien Orkanböen von bis 140 Kilometern pro Stunde möglich. Es bestehe Gefahr durch umherfliegende Gegenstände und umstürzende Bäume. Ab dem Mittag wird eine Abschwächung des Windes erwartet. Baden-Württemberg Chaotisches Wetter in BW befürchtet Unwetterwarnung wegen Ex-Hurrikan "Kirk": Mehrere Einsätze in der Nacht bei Freiburg Der ehemalige Hurrikan "Kirk" bringt viel Regen nach Deutschland. In Baden-Württemberg werden am Donnerstag heftige Sturmböen erwartet - der DWD gab eine Unwetterwarnung heraus. Sendung am Do. , 10.10.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten