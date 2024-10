Bei einem Brand am Mittwoch in Amstetten (Alb-Donau-Kreis) hat die Feuerwehr einen Toten entdeckt. Seine Identität ist noch unklar. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

In Hofstett-Emerbuch, einem Ortsteil von Amstetten (Alb-Donau-Kreis) hat es am Mittwochnachmittag in einem leerstehenden Gebäude gebrannt. Nachdem der Brand gelöscht war, fand die Feuerwehr einen Toten in dem Haus.

Amstetten: Brand in ehemaligem Gasthaus

Das Feuer ist in einem ehemaligen Gasthaus ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil das Haus drohte, einzustürzen. Die Einsatzkräfte warfen Scheiben ein, um das Feuer durch die Fenster löschen zu können. Ein Bagger riss für die Löscharbeiten zusätzlich Teile des Daches auf.

Zwei Feuerwehrleute wurden bei dem Brand leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. In nahegelegenen Ställen waren vier Pferde und sieben Ziegen untergebracht, diese konnten gerettet werden.

Feuerwehr findet verbrannte Leiche

Nachdem das Feuer gelöscht war, entdeckte die Feuerwehr im Gebäude einen Toten. Laut Polizei hatten die Besitzer einem Mann erlaubt, ab und zu in dem unbewohnten Gebäude zu übernachten. Ob es sich bei dem Toten um ihn handelt, muss noch geklärt werden. Was das Feuer ausgelöst hat und die Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.