Neue Anhaltspunkte in einem 42 Jahre alten Mordfall: In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" sind am Mittwoch etwa 20 Hinweise im Fall Sabine Rahn aus Heidenheim eingegangen.

Sendung am Do. , 6.3.2025 9:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm