In einem Mehrfamilienhaus in Offingen ist am Mittwochnachmittag Kohlenmonoxid ausgetreten. Neun Menschen sind verletzt worden. Drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Audio herunterladen (575 kB | MP3) Durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung sind am Mittwochnachmittag in Offingen (Kreis Günzburg) neun Menschen verletzt worden. Der Gasaustritt löste einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Messgeräte schlagen auf Kohlenmonoxid an Die Rettungskräfte wurden gerufen, als einer der Bewohner des Mehrfamilienhauses zusammenbrach. Wie die Polizei berichtet, zeigten die acht Bewohner des Hauses sowie eine weitere Person Vergiftungserscheinungen und mussten sich teilweise übergeben. Den Rettungskräften fiel bei ihrem Eintreffen Gasgeruch auf. Ihre Messgeräte zeigten einen zu hohen Kohlenmonoxid-Gehalt. Neun Verletzte: Drei Hubschrauber landen in Offingen Für ein schnelles erstes Lüften wurden Fenster eingeschlagen. Drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz und landeten nacheinander nahe des Hauses. Die Betroffenen waren allerdings nur leicht verletzt. Grund für den Gasaustritt in Offingen war nach ersten Erkenntnissen ein undichtes Heizungsrohr. Die Feuerwehr setzte einen Hochleistungslüfter ein. Die Bewohner können allerdings erst ins Haus zurück, wenn die Heizung repariert ist. Was ist Kohlenmonoxid? Warum ist es so gefährlich? Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen entsteht. Es bildet sich, wenn bei Verbrennungsprozessen zu wenig Sauerstoff zur Verfügung steht. In höheren Konzentrationen wirkt CO als starkes Atemgift. CO-Vergiftungen kaum erkennbar CO-Vergiftungen werden meistens weder von den Betroffenen noch von den Ersthelfern als solche erkannt. Erst seit Rettungsdienste bei ihren Einsätzen einen mobilen CO-Warner zum Selbstschutz bei sich tragen, werden immer mehr Vergiftungsfälle erkannt. Eine Vergiftung mit Kohlenmonoxid äußerst sich zunächst durch grippeähnliche Symptome. Es folgen Übelkeit, Erbrechen, Bewusstlosigkeit und schließlich der Tod. Auch eine geringe CO-Belastung über einen längeren Zeitraum kann erhebliche gesundheitliche Langzeitschäden verursachen. Viele mögliche CO-Gefahrenquellen Potenzielle CO-Gefahrenquellen im eigenen Zuhause sind Kamine, Öfen, Defekte an gas- und ölbetriebenen Heizungsanlagen sowie nicht ausreichend belüftete Pelletlager. Auch ein Grill auf der Terrasse oder dem Balkon, dessen Qualm ins Haus zieht, kann die Quelle sein. Kohlenmonoxid kann auch Wände, Decken und Böden durchdringen. Wer mit Kohle, Gas oder Holz heizt, sollte intensiv lüften, um eine hohe Kohlenmonoxid-Konzentration zu vermeiden. Wichtig ist außerdem eine regelmäßige Wartung der Heizung. Abgasanlage alle zwei Jahre durch Schornsteinfeger prüfen lassen Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt zwar vor, Heizungsanlagen regelmäßig und fachkundig warten zu lassen. Ein festgelegtes Intervall gibt es allerdings nicht. Und es gibt auch keine Kontrollen, ob die Wartungspflicht eingehalten wurde. Verstöße werden nicht bestraft. Gesetzlich vorgeschrieben ist lediglich die Überprüfung der Abgasanlage: Diese muss zwingend alle zwei Jahre durch den Schornsteinfeger erfolgen. Einbau von CO-Warner wird empfohlen Feuerwehren und Schornsteinfeger empfehlen, sich CO-Warner zuzulegen. Sie könnten Leben retten. Die Geräte sind bereits für deutlich unter 100 Euro erhältlich. CO-Warner sind bisher in Deutschland nicht vorgeschrieben - weder bei Pellet- noch bei anderen Heizungen. Quellen: Initiative zur Prävention von Kohlenmonoxid-Vergiftungen, Schornsteinfeger-Innung Rheinland-Pfalz