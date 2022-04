SWR Aktuell Autorin Christine Janke SWR

Christine Janke ist Redakteurin im Studio Ulm. Sie schreibt für SWR Aktuell Online und ist für die SWR-Hörfunkwellen als Reporterin unterwegs. Christine Janke studierte an den Universitäten Konstanz und Hamburg Soziologie, Psychologie und Erziehungswissenschaften. Seit 2007 ist sie in Ulm und hat dort bei einem privaten Radiosender volontiert, moderiert und später Nachrichten präsentiert. Zeitweise war sie Reporterin für eine Zeitung im Hegau am Bodensee, bevor es sie erneut nach Ulm zu einem privaten Radiosender zog. Mit Mann, Kindern und Katze lebt sie mittlerweile in Neu-Ulm. Seit November 2021 ist im SWR Studio Ulm.

Heimat

Der Bodensee, Wahlheimat: Ulm.

Liebste Themen

Lokaljournalismus mit seinen vielen Facetten.

Lebensmotto

Leben und leben lassen.