Die Polizei hat in Schwäbisch Gmünd drei 18-jährige Männer verhaftet. Einer von ihnen soll beim Stadtfest versucht haben, mit einem Messer einen Gleichaltrigen zu töten.

Ein 18-Jähriger soll beim Stadtfest in Schwäbisch Gmünd am Freitag vor einer Woche versucht haben, einen Gleichaltrigen mit einem Messer zu töten. Wie die Polizei jetzt mitteilte, ist gegen ihn wegen versuchter Tötung und gegen zwei weitere 18-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung Haftbefehl erlassen worden.

Staatsanwaltschaft und Polizei gehen von versuchter Tötung aus

Die Männer kamen bereits am Samstag in verschiedene Gefängnisse. Zunächst hatte die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung gegen sie ermittelt, doch mittlerweile geht sie von einer versuchten Tötung aus und sucht weiter Zeugen zu dem Fall.

Am Freitag vor einer Woche hatte es in der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd einen Streit unter mehreren Männern gegeben. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung, hat einer der 18-Jährigen das Opfer vor einer Gaststätte in der Ledergasse mit einem Messer angegriffen und am Oberschenkel getroffen - da die Hauptschlagader getroffen wurde, erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. "Sein Glück war, dass er schnell medizinisch versorgt wurde", sagte ein Sprecher der Polizei auf SWR-Nachfrage.

Unmittelbar nach der Tat nahm die Polizei fünf Männer vorläufig fest. Die drei 18-Jährigen wurden zwischenzeitlich als Hauptverdächtige ermittelt, so die Polizei. Ob Tatverdächtige und Opfer sich gekannt haben, ist noch unklar.