In der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd ist ein Mann am Abend mit einem Messer schwer verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus. Die Polizei nahm mehrere mutmaßlich Beteiligte fest.

In der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung am Freitagabend mit einem Messer schwer verletzt worden. Er sei nach der Tat in der Ledergasse am Abend umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Schwäbisch Gmünd feiert Stadtfest

Mehrere mutmaßlich an dem Vorfall beteiligte Menschen wurden demnach vorläufig festgenommen. Weitere Details zum Tathergang und den Beteiligten nannte die Polizei am späten Abend nicht. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

In der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd findet an diesem Wochenende das jährliche Stadtfest statt. Es wurde am Freitagabend eröffnet.