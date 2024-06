Die Hochwasserlage an der Lein im Ostalbkreis entspannt sich. Die Evakuierungswarnungen wurden aufgehoben, Menschen von Täferrot bis Abtsgmünd können in ihre Häuser zurückkehren.

"Die Lage entlang der Lein bessert sich", das teilte das Landratsamt des Ostalbkreises am Montagvormittag mit. Im Rahmen der letzten Lagebesprechung von Führungsstab, Landrat, Verwaltungsstab und den Bürgermeistern der betroffenen Leintalgemeinden zeige sich eine allmähliche Stabilisierung des Leinpegels. Die Evakuierungswarnung wurde deshalb aufgehoben, betroffene Bürgerinnen und Bürger könnten die Notunterkünfte wieder verlassen, hieß es dazu weiter. "Erfreulicherweise können wir ein deutliches Signal der Verbesserung geben", sagte Landrat Joachim Bläse.

Warnung vor hundertjährliches Hochwasser für den Kocher

Die Hochwasserwarnstufe wurde von einem Extremereignis "HQ extrem" auf ein Hochwasserereignis "HQ 100" zurückgestuft. Führungsstab und Landratsamt sprachen allerdings eine Vorwarnung für ein hundertjährliches Hochwasser für den Kocher aus, ab Abtsgmünd und weiter über Algishofen und Fach bis Untergröningen. Die Lein mündet in den Kocher.

Hochwasser an der Lein: In Täferrot wurden Evakuierte in einer Notunterkunft untergebracht. Auch andere Kommunen entlang des Flusses bereiteten sich vor. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Jason Tschepljakow

Weil Hochwasserrückhaltebecken an der Lein vollgelaufen waren und zum Teil abgelassen werden mussten, war die Lein über die Ufer getreten. Der Pegel war immer weiter gestiegen. In der Nacht zum Montag hatten rund 300 Menschen in Täferrot, Mulchingen, Heuchlingen und Leinzell ihre Häuser verlassen und zum Teil die Nacht in Notunterkünften verbracht.

Menschen können auch in Leinzell in ihre Häuser zurückkehren

In Leinzell waren am Montagvormittag die ersten Keller vollgelaufen. Auch der Keller des Gemeindezentrums stand unter Wasser und musste ausgepumpt werden. Nahe der Schule gab es einen kleinen Erdrutsch. Mittlerweile sind die Menschen sind auf dem Weg in ihre Häuser, um den Schaden zu begutachten und die Keller von Wasser und Schlamm zu befreien.

Vorbereitungen in Abtsgmünd auf Flutwelle

Flussabwärts in Abtsgmünd liefen am Montagmorgen die Vorbereitungen auf die Flutwelle auf Hochtouren. Der Scheitel werde am Mittag in Abtsgmünd erwartet, sagte Bürgermeister Armin Kiemel an Vormittag dem SWR. Die Feuerwehr hatte alle möglicherweise betroffenen Bürgerinnen und Bürger informiert und sie gebeten, ihre Häuser zu verlassen. Die Gemeinde hatte Notunterkünfte vorbereitet.