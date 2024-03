Lange hat es Gerüchte um einen Verkauf gegeben, nun ist er besiegelt: Die Iveco-Gruppe hat die Feuerwehrsparte Magirus in Ulm an den Münchner Finanz-Investor Mutares verkauft.

Der Fahrzeugbauer Iveco hat seine Feuerwehr-Sparte Magirus in Ulm an die Mutares-Holding mit Sitz in München verkauft. Der Vertrag wurde am Mittwoch unterschrieben. Zuvor hatte es monatelang Gerüchte um einen möglichen Verkauf gegeben. In Ulm soll sich laut einer Mitteilung von Magirus vorerst nichts ändern.

Die Feuerwehrsparte in Ulm mit rund 1.000 Beschäftigten bescherte der Iveco-Gruppe Verluste. Nun haben Magirus und Mutares den Verkauf bekannt gegeben. Über den Kaufpreis ist nichts bekannt. Bis Magirus ganz in den Händen der neuen Besitzerin ist, soll es aber noch bis Januar 2025 dauern. Die Entflechtung von der Iveco Gruppe benötige Zeit, heißt es in einer Mitteilung von Mutares.

Mutares will Magirus in Ulm auf Wachstumskurs bringen

Käufer Mutares ist nach eigenen Angaben spezialisiert darauf, Unternehmensteile von Konzernen und mittelständische Unternehmen im Umbruch zu kaufen, auf Wachstumskurs zu bringen und wieder zu verkaufen. Magirus gehöre zu den bekanntesten und technologisch führenden Anbietern von Feuerwehrtechnik weltweit, heißt es in der Mitteilung weiter.

In der starken Marke sieht die Holding Potential für Wachstum beispielsweise in Übersee. Man habe eine renommierte Marke übernommen und wolle ihre Position in Europa und weltweit weiter ausbauen, so Mark Friedrich, Finanzchef bei Mutares.

Feuerwehrsparte Magirus hofft auf mehr Eigenständigkeit

Laut Magirus-Chef Thomas Hilse laufen Vertrieb, Service und Produktion in Ulm weiter wie gewohnt. Laut einer Mitteilung des Unternehmens sieht er den Verkauf an Mutares als Chance auf einen eigenständigen Weg im Feuerwehrgeschäft. Mutares sei ein börsennotierter internationaler Finanz-Investor, spezialisiert auf den Automobil- und Mobilitätssektor, so Hilse. Die Produktpalette von Magirus werde überarbeitet. Und er zeigt sich in Feierlaune: Das Unternehmen will dieses Jahr am 26. September den 200. Geburtstag von Gründer Conrad Dietrich Magirus groß feiern.