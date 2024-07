per Mail teilen

Unbekannte haben zwei Geldautomaten in einer Bank in Altenstadt gesprengt. Laut Polizei konnten die Täter fliehen. Es ist der zweite Vorfall innerhalb von zwei Wochen im Kreis Neu-Ulm.

Im Kreis Neu-Ulm haben Unbekannte erneut Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, gab es am frühen Morgen in Altenstadt eine Detonation. Die Täter sind auf der Flucht.

Anwohner der Raiffeisenbank sind um 3:50 Uhr von einer Explosion aus dem Schlaf gerissen worden. Aus dem Eingang der Bank quoll Rauch. Unbekannte haben zwei Geldautomaten gesprengt, zunächst war die Rede von einem Automaten. Die Polizei geht davon aus, dass sie mit einem hochmotorisierten Fahrzeug geflohen sind. Das Bayerische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen, sucht Zeugen und fahndet nach einem dunklen Auto, mit dem die Männer geflohen sein sollen.

Statik des Bankgebäudes in Altenstadt wird geprüft

Verletzt wurde bei der Explosion niemand. Im Bankgebäude befinden sich auch Wohnungen. Deren Bewohner wurden vorerst anderweitig untergebracht, da die Statik des Gebäudes überprüft werden muss, so ein Polizeisprecher. Die Schadenshöhe durch die Explosion ist noch unklar.

Vor zwei Wochen Geldautomaten in Vöhringen gesprengt

Es ist die zweite Bankautomatensprengung im Kreis Neu-Ulm in kurzer Zeit. In der Nacht zum 11. Juli hatten unbekannte Täter zwei Geldautomaten der Raiffeisenbank in Vöhringen gesprengt. Die Polizei geht hier von vier Männern aus, die mit ihrem Fahrzeug Richtung A7 flohen und bislang ebenfalls nicht gefasst werden konnten.