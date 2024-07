Im Prozess um die Sprengung von Geldautomaten in Wiernsheim hat das Gericht hohe Strafen verhängt. Eine lebenslängliche und zwei langjährige Haftstrafen.

Ein 30-jähriger Mann, der bei der Flucht über die Autobahn als Geisterfahrer einen tödlichen Unfall verursacht hat, ist zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Die Begründung für die Haftstrafe: Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie wegen Mordes und versuchten Mordes. Die beiden anderen Angeklagten sind zu fünf Jahren und sechs Monaten beziehungsweise fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Das Strafmaß für die Geldautomatensprengung im November letzten Jahres liegt über dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die geforderten Haftstrafen reichten von viereinhalb Jahren bis vier Jahren und zehn Monaten.

Geldautomaten gesprengt: Verteidigung weist Vorwurf des Mordes zurück

Die Verteidigerin des 30 Jahre alten Fahrers stellte im Vorfeld keinen konkreten Strafantrag. Sie wies den Vorwurf des Mordes jedoch zurück und sprach von fahrlässiger Tötung infolge einer Panikreaktion. Sie hielt eine Affekthandlung und damit verminderte Schuldfähigkeit für möglich.

Außerdem stellte sie einen Antrag, dies nach der Verurteilung wegen Mordes zu überprüfen. Die Verteidiger der beiden 21 und 22 Jahre alten Mitangeklagten forderten je drei Jahre Haft.

Videoüberwachung zeigt brachiales Vorgehen

Bei der Tat in Wiernsheim hatte das Trio rund 40.000 Euro erbeutet. Am Gebäude der Wiernsheimer Sparkassenfiliale entstand Schaden in sechsstelliger Höhe. Wie die Täter zu Werke gingen, zeigten in der Beweisaufnahme Bilder aus Überwachungskameras.

Zu sehen ist, wie zwei maskierte Männer mit Brecheisen die beiden Geldautomaten der Wiernsheimer Sparkassen-Filiale aufbrechen, Sprengladungen ablegen und diese zur Explosion bringen. Keine fünf Minuten später verschwinden sie mit mehr als 40.000 Euro Beute. Zurück lassen sie einen Trümmerhaufen und – laut Anklage – mindestens eine weitere Viertelmillion Schaden am Gebäude.

Drei Männer sind angeklagt im Prozess um Geldautomaten-Sprengung in Wiernsheim. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Nach Tat in Wiernsheim: Täter flüchten über A6

Die schwerwiegendste Tat jedoch ereignet sich auf der Flucht vor der Polizei. Von der nächtlichen Explosion aufgeschreckte Anwohner können der Polizei das Kennzeichen des Fluchtautos durchgeben. Es kommt zu einer filmreifen Verfolgungsjagd durch den Kreis Heilbronn. Während der Verfolgungsjagd rammt der hochmotorisierte VW Golf mit gestohlenem Kennzeichen mehrmals Streifenwagen, mäht Zäune und Bäume nieder. Bei Sinsheim-Steinsfurt fahren die Täter entgegen der Fahrtrichtung auf die A6.

An einem Rastplatz versuchen sie zu wenden. Dabei werden zwei der drei Flüchtigen geschnappt. Der 30-jährige Fahrzeuglenker entkommt und rast abermals als Geisterfahrer über die A6 mit Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h. Dabei prallte er auf dem Standstreifen, auf den beide Fahrzeuge ausweichen wollten, frontal auf einen Transporter. Darin wurde ein 45-jähriger Beifahrer so schwer verletzt, dass er zehn Tage später in einer Klinik starb. Der Fahrer und auch der Geisterfahrer selbst erlitten teils lebensgefährliche Verletzungen.

Aussagen während des Prozesses: Angeklagter nach Schüssen in Panik

Panik, Dunkelheit, fehlende Ortskenntnis sowie Überforderung seien die Gründe für die Geisterfahrt gewesen, hatte der Älteste des Trios während des Prozesses vor Gericht ausgesagt. Seine Anwältin sprach sogar von Todesangst infolge von Schüssen, die auf dem Rastplatz gefallen seien. Den Vorwurf des Staatsanwalts, ihr Mandant habe den Tod von Menschen billigend in Kauf genommen, wies sie zurück. Die Tatsache, dass er auf den Seitenstreifen fuhr, um auszuweichen, beweise das Gegenteil.

Unbekannte Hintermänner versprechen schnelles Geld

Während der Verhandlung hatten sich die drei niederländischen Staatsbürger geständig und reumütig gezeigt. Sie seien von nicht genannten Hintermännern für die Tat angeworben worden. Das schnelle Geld sei ihm versprochen worden, so der 21-Jährige vor Gericht. Weil er Schulden hatte, habe er zugesagt. "Ein Riesenfehler", wie er eingestand. Die Anweisungen zur Tat seien ausschließlich per Handy gekommen. Wer die Hintermänner sind, darüber machten die Angeklagten vor Gericht keine Aussagen.