Drei Männer sind angeklagt, einen Geldautomaten in Wiernsheim (Enzkreis) gesprengt zu haben. Bei dem Prozess am Landgericht Karlsruhe geht es auch um Mord.

Die Tat hat sich in der Nacht zum 11. November 2023 ereignet. Die drei Angeklagten sollen in der Gemeinde Wiernsheim im Enzkreis den Geldautomaten der dortigen Sparkasse gesprengt haben. Mit 40.000 Euro Beute sind die Männer laut Staatsanwaltschaft mit dem Auto geflüchtet.

Geldautomat gesprengt: Feuerwehrleute werden zufällig zu Zeugen

Mitglieder der örtlichen Feuerwehr, die in der Nähe eine Übung abhielten, bekamen die Explosion mit und konnten der Polizei das Kennzeichen des Fluchtautos liefern. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt, in deren Verlauf die Flüchtigen versuchten, auf die A6 Richtung Mannheim aufzufahren. Dabei rammten sie einen Streifenwagen und fuhren weiter Richtung Nürnberg.

Geldautomatensprenger: Fluchtauto prallt auf A6 auf Kleintransporter

Gegen drei Uhr morgens konnten die Beamten das Auto an einem Rastplatz an der A6 stoppen. Zwei 21 Jahre alte Verdächtige versuchten zunächst, zu Fuß zu flüchten, konnten aber kurz darauf festgenommen werden. Der 30-jährige Fahrzeuglenker hingegen fuhr entgegen der Fahrtrichtung wieder auf die Autobahn und prallte auf einen Kleintransporter. Darin wurde ein 45-jähriger Mann so schwer verletzt, dass er einige Tage später im Krankenhaus verstarb. Der Verursacher des Unfalls ist deshalb auch wegen Mordes angeklagt.

Für den Prozess vor dem Landgericht Karlsruhe sind acht Verhandlungstage angesetzt. Nach der Anklageverlesung sollen am zweiten Prozesstag die ersten Zeugen aussagen, darunter auch die Feuerwehrleute aus Wiernsheim.