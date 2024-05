In der Nacht auf Freitag haben bisher unbekannte Täter in Kupferzell einen Geldautomaten gesprengt. Es ist nach Satteldorf und Schwaigern bereits der dritte Fall in kurzer Zeit.

Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen haben unbekannte Täter nachts in der Region Heilbronn-Franken einen Geldautomaten gesprengt und ausgeraubt - dieses Mal in Kupferzell (Hohenlohekreis). Gegen 3:30 Uhr sprengten sie laut Polizei am Marktplatz einen Bankautomaten der örtlichen Sparkasse. Die Fenster wurden völlig zerstört, Scherben liegen auf der Straße. Anwohner berichten, sie seien aufgrund des lauten Knalls "fast aus dem Bett gefallen". Dauerregen verhindert Hubschrauberflug Die Polizei ist derzeit mit der Spurensicherung beschäftigt. Auch die Fahndung nach den Tätern läuft mit Hochdruck. Laut Polizei flüchteten diese maskiert in Richtung des Ortsteils Feßbach mit einem silberfarbenen Auto. Bislang fehlt von ihnen jede Spur. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie des möglichen Diebesgutes kann die Behörde noch keine Angaben machen. Das Wetter erschwerte den Beamten außerdem den Einsatz: Weil es heftig regnete, konnte der Polizeihubschrauber nicht starten. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Das Kriminalkommissariat Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen. Erst im April wurde in Schwaigern (Kreis Heilbronn) ein Geldautomat gesprengt, vor einigen Tagen dann in Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall).