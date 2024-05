In Satteldorf ist ein Geldautomat gesprengt worden. Die Täter sind auf der Flucht. Laut Bürgermeister hatten die Banken Vorkehrungen getroffen. Doch die haben wohl nicht geholfen.

Nachdem im April in Schwaigern (Kreis Heilbronn) ein Geldautomat gesprengt worden war, hat es jetzt eine Bank in Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) getroffen. Gegen vier Uhr, so berichten es Polizei und Zeugen, haben bislang unbekannte Täter den Automaten mit einem lauten Knall in die Luft gejagt. Bürgermeister Thomas Haas (CDU) war die mögliche Gefahr bewusst. Doch auch die Sicherheitsvorkehrungen in der Bank haben wohl nicht geholfen.

Bürgermeister hatte geahnt, es könnte Satteldorf treffen

Am Morgen nach der Tat ist Bürgermeister Haas gefasst. Er berichtet dem SWR, man sei sich bewusst gewesen, dass potentielle Täter auch Satteldorf ins Visier nehmen würden. Die Gemeinde liegt an der Autobahn A6, einer wichtigen Ost-West-Verbindung, die solchen Tätern schon oft als Fluchtweg gedient hat. Entsprechend sei man mit den beiden Banken im Ort im Gespräch gewesen.

Diese hätten auch entsprechende Vorkehrungen getroffen. So seien die beiden Bankgebäude "ab 23 Uhr für den Publikumsverkehr gesperrt" gewesen, erklärt Haas, damit der Geldautomat in der Nacht eben nicht frei zugänglich ist. Dennoch haben es die Täter geschafft, sich Zutritt zu verschaffen und den Automaten dann auch aufzusprengen.

Drei Täter sollen in schwerem Fahrzeug geflüchtet sein

Wenn man am Donnerstag vor dem Sparkassengebäude in Satteldorf steht, sieht man sofort, was hier in der Nacht los war. Bis auf die andere Straßenseite hat es teils zentimeterlange Glasscherben geschleudert. Wie die Polizei weiter mitteilt, haben Zeugen wohl drei männliche Personen beobachtet, die in einem "langen und schweren Fahrzeug" die Flucht ergriffen haben. Einem Zeugen zufolge sollen sie durchaus langsam unterwegs gewesen sein.

Die Ermittler sind vor Ort: Scherben aus dem geborstenen Fenster auf der rechten Seite hat es bis auf die andere Straßenseite katapultiert. SWR

Die Täter sollen über ein Wohngebiet in Richtung Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) geflohen sein. Eine Fahndung auch mit Hubschrauber war bisher nicht erfolgreich. Die Polizei bittet um Hinweise. Denn nähere Details zu dem Fahrzeug, den Tatverdächtigen oder dem Hergang in der Nacht gibt es bisher nicht. Auch wie viel Geld die Unbekannten erbeuten konnten, ist noch nicht bekannt.