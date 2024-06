Die Vorfreude auf den Start der Fußball-Heim-EM am Freitagabend ist in der Region bisher ziemlich durchwachsen - von Spannung in Öhringen bis zu Reserviertheit in Heilbronn.

Am Freitag startet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Die Vorfreude auf das Eröffnungsspiel in München ist in Heilbronn-Franken allerdings noch ausbaufähig. Deutschland-Fahnen an der Hausfassade und schwarz-rot-goldene Seitenspiegelüberzieher am Auto? In Heilbronn hält sich das bisher in Grenzen und auch bei diesem Mann aus Heilbronn ist das Fußball-EM-Fieber noch nicht wirklich ausgebrochen: "Es gibt verhaltene Vorfreude, weil man vielleicht so hohe Erwartungen schürt in der Hoffnung, dass man mal wieder irgendwo ein Erfolgserlebnis hat im internationalen Fußball."

Städte in der Region planen keine größeren Public Viewing-Angebote

In der Region Heilbronn-Franken gibt es keine größeren Public Viewing-Angebote. Es sei schlicht zu teuer, heißt es etwa aus Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall). Die Sicherheit, die Lizenzen - das koste. Dazu komme der hohe organisatorische Aufwand. So sieht es auch die Stadt Wertheim (Main-Tauber-Kreis). Dort habe man außerdem den Eindruck, dass die Begeisterung für Public Viewings nachgelassen hat - dafür sei das wiederholt schlechte Abschneiden der deutschen Elf bei großen Turnieren verantwortlich.

Auch in Heilbronn ist in Sachen Public Viewing nicht viel zu erwarten: Sponsoren seien zurückhaltend, heißt es. Geplant sei aber immerhin eine LED-Wand auf dem Volksfest. In Eppingen-Rohrbach (Kreis Heilbronn) wird es dagegen das älteste Public-Viewing in der Region wieder geben, wie gewohnt in der Dreschhalle.

Private Fußballpartys und gemeinsames Schauen im Biergarten

Die ganz großen Public Viewings gibt es also nicht in der Region, aber ein paar kleinere dann doch. Beispielsweise in Schwäbisch Hall: Auf dem Haalbrunnen sollen zum Eröffnungsspiel am Freitagabend gleich vier Bildschirme stehen - in jede Himmelsrichtung einer. In Heilbronn planen mehrere Biergärten eine Übertragung des Spiels: Food Court, Biergarten am Trappensee und Jägerhaus. Dort sind die gut 500 Plätze für den Anpfiff übrigens fast alle reserviert, freut sich Wirt Konstantinos Kakionis.

In Öhringen (Hohenlohekreis) gibt es Fußball unter anderem auf dem Parkdeck des Ö-Centers. In Crailsheim überträgt das Kino Cinecity das Spiel im Open Air Kino und im Kammer-Filmtheater. In Forchtenberg-Ernsbach (Hohenlohekreis) planen die evangelische Kirchengemeinde und SSV Ernsbach eine Public Viewing- Gemeinschaftsveranstaltung. Außerdem gibt es bei vielen Sportvereinen in der Region ein gemeinschaftliches Fußballgucken, zum Beispiel in der Turnhalle Marlach zum 75-jährigen Jubiläum des SV Sindelbachtal.

Viele Menschen schauen aber auch gerne daheim das Eröffnungsspiel oder planen kleine private Events, heißt es in einer SWR-Umfrage in Heilbronn und Öhringen.

Wir haben einfach die Nachbarschaft zu uns in den Carport eingeladen und dann werden wir Würste grillen und Fußball schauen.

Ob auf dem heimischen Sofa oder im Biergarten: Anpfiff zum EM-Auftaktspiel in München ist am Freitag um 21 Uhr. Zum Eröffnungsspiel tritt der Gastgeber Deutschland gegen Schottland an.