Europameisterschaft in Deutschland und WM-Siege wie das Wunder von Bern feiern Jubiläum? Anlass für eine verrückte Aktion: Fans passen einen Ball von Kaiserslautern nach Stuttgart.

Einen Fußball über 444 Kilometer durch drei Bundesländer passen? "Gar kein Problem!", dachte sich Fußball-Fan Marian Prill. Schließlich startet die Europameisterschaft (EM) in Deutschland. Und das Wunder von Bern wird 70 Jahre alt. Warum dann nicht einen Ball vom Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern über Koblenz bis nach Stuttgart spielen? In nur 130 Stunden.

Fußball-Europameisterschaft: Fans aus Kaiserslautern starten Fan-Aktion

Es ist eine außergewöhnliche Fan-Aktion, die sich Marian Prill wenige Wochen vor dem Start der EM überlegt hat. Der Anlass: Nicht nur der WM-Sieg von 1954 feiert Jubiläum, als die Nationalmannschaft um Fritz Walter den ersten Weltmeister-Titel für Deutschland holte. Es jähren sich in diesem Jahr auch die WM-Erfolge aus den Jahren 1974 und 2014.

"Wie damals beim Wunder von Bern spielt die deutsche Nationalmannschaft auch jetzt gegen Ungarn", sagt Prill. Und zwar am Mittwochabend in der Stuttgart Arena. Bis zum Anpfiff wollen Prill und hunderte Freiwillige den Fußball bis zum Stadion gekickt haben.

Ball soll von Kaiserslautern über Koblenz nach Stuttgart kommen

Weil viele der Weltmeister von damals aus Kaiserslautern kamen, solle hier der Startpunkt sein. Dann geht's weiter nach Koblenz, "weil da ja gerade die Ausstellung 'Fußballfieber – Fußballgeschichte(n) aus Rheinland-Pfalz' läuft", sagt Prill.

Die 444 Kilometer lange Strecke geht von da über Mainz und Mannheim bis nach Stuttgart, so der Plan. Maximal 130 Stunden sind dafür angesetzt. "Ich bin sehr aufgeregt, ob das alles so klappt", so der Organisator.

Über die Webseite der Aktion Meisterschaftsball können sich Freiwillige in Fünfergruppen anmelden, wenn sie eine der 87 Etappen übernehmen wollen.

Fußball-Fans aus der Pfalz melden sich für Fan-Aktion an



Über Stock und Stein, befahrene Straßen, durch Täler und Hügel in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg. "Es ist ambitioniert, ich weiß", sagt Marian Prill. Einige Vereine und Privatpersonen hätten sich schon angemeldet. "Es sind auch schon manche Nacht-Etappen vergeben."

Der Organisator selbst will während der ganzen Aktion dabei bleiben, von Etappe zu Etappe das Passspiel begleiten und während der 130 Stunden dann nötigenfalls im Auto schlafen.

Meisterschaftsball soll pünktlich zum EM-Spiel in Stuttgart sein

Damit dem Ball, genannt Meisterschaftsball, nichts passiert, hat Marian Prill mit seinem Team einen Ballschutz gebaut. Damit können die Freiwilligen den Ball abschirmen, damit der nicht unter einem Auto landet.

Viele Fans sehen das als sportliche Herausforderung.

"Am Anfang hatte ich die romantische Vorstellung, dass der Ball nie länger als eine bestimmte Zeit liegen bleiben darf, ansonsten ist die Aktion vorbei", so Prill. Davon sei er aber wieder abgerückt. Die Aufgabe sei auch so groß genug.

Anstoß ist Freitagfrüh, 14. Juni, um 8 Uhr vor dem Fritz-Walter-Stadion des 1. FC Kaiserslautern. Konkret vor dem Horst-Eckel-Tor, denn den allerersten Ballkontakt darf Dagmar Eckel, die Tochter des Weltmeisters haben. Die erste Etappe übernehmen Schülerinnen und Schüler einer Realschule Plus, die passen den Ball dann bis Otterberg.