Autokorsos, Hupen und Feiern bis tief in die Nacht - die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland startet und viele Fans fragen sich: Was ist in Rheinland-Pfalz erlaubt?

Lange haben die Fußball-Fans darauf gewartet, jetzt hat endlich die Europameisterschaft 2024 in Deutschland begonnen. Das bedeutet einen Monat lang Spannung, Mitfiebern und Jubel. Doch was ist eigentlich erlaubt und wo drohen empfindliche Strafen?

Autokorsos und Flaggen am Auto

Die Straßenverkehrsordnung ist eindeutig: Autokorsos, Hupkonzerte und das Schwenken übergroßer Fahnen im Auto sind nicht erlaubt. Zumindest in der Theorie - in der Praxis hat die Polizei in Rheinland-Pfalz aber bereits durchblicken lassen, dass sie ein Auge zudrückt, wenn die Lage das zulässt.

Das heißt, wer in Feierlaune mit dem Auto hupend unterwegs ist, hat kurz nach dem Spiel wenig zu befürchten. Wichtig ist: Der Fahrer muss nüchtern sein und sich an die sonstigen Verkehrsregeln halten. Alkohol und Cannabis am Steuer sind also weiterhin tabu. Sonst ist es auch mit der Toleranz der Polizei schnell vorbei.

Was ist, wenn beim Autokorso etwas passiert?

Allen, die "unnütz hin- und herfahren", wie es in der Straßenverkehrsordnung heißt, sollte auch bewusst sein, dass sie im Schadensfall den Versicherungsschutz riskieren, weil sie gegen Verkehrsvorschriften verstoßen haben.

Das gelte zum Beispiel, wenn man auf der Motorhaube sitze und dadurch zu Schaden komme, warnt etwa die Zürich Versicherung. Gleiches gilt für Verletzungen, weil Personen nicht angeschnallt waren oder sich beim Feiern zu weit aus dem Fenster gelehnt haben.

Wenn das Auto während des Jubelns beschädigt wird, ist es wichtig, sich die Personalien des Verursachers zu besorgen, heißt es von der Versicherung. Ansonsten bleibe der Geschädigte auf den Kosten sitzen.

Bengalos

Das Abbrennen von Feuerwerk ist untersagt, sagen zum Beispiel die Stadt Mainz, die Stadt Kaiserslautern, die Stadt Koblenz und die Stadt Ludwigshafen. Auch dafür gibt es strenge Regeln.

Aber: "Hier gibt es aber oftmals situative Entwicklungen, die spontan entstehen und dann kaum mehr zu unterbinden sind", heißt es dazu zum Beispiel von der Stadt Mainz.

Wer legales Feuerwerk abbrennen möchte, dem bleiben Feuerwerkskörper der Kategorie F1: Wunderkerzen.

Wird von der Polizei nicht gerne gesehen: Das Abbrennen von Bengalos und anderem Feuerwerk, wie hier bei der Meisterfeier von Bayer Leverkusen, ist auch während der EM verboten. dpa Bildfunk Picture Alliance

Public Viewing

Public Viewing kann grundsätzlich stattfinden. Der Bund und das Land haben entsprechende gesetzliche Reglungen getroffen. Ein Public Viewing muss aber bei der Ordnungsbehörde angemeldet werden.

Viele Spiele beginnen erst um 21 Uhr und können mit Verlängerung und Elfmeterschießen bis in die Nacht hinein dauern. Für das Public Viewing zum Beispiel in Gaststätten gelten deshalb in vielen Orten in Rheinland-Pfalz Sonderregeln.

Dadurch darf es auch nach 22 Uhr noch draußen laut sein. Das öffentliche Interesse am Public Viewing überwiege in diesem Fall das Recht auf die Nachtruhe, sagt zum Beispiel die Stadt Koblenz.

Nach dem Spiel ist Schluss mit Public Viewing

Aber auch hier gelten Regeln: Diese Ausnahme gilt nur für Gewerbetreibende. Sie müssen einen Antrag bei der Stadt stellen und außerdem jemanden nennen, bei dem sich Anwohner beschweren können.

Die Nachberichterstattung, Analysen und Kommentare zu den EM-Spielen dürfen nach Angaben der Stadt nicht mehr laut gezeigt werden. So ähnlich verfahren auch andere Kommunen in Rheinland-Pfalz.