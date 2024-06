Fußball-EM 2024: Hier gibt es Public Viewing in der Region Trier

In der Region Trier gibt es zur Fußball-EM keine Fanmeilen und Groß-Events. Gemeinsam geschaut wird trotzdem - in kleinerem Rahmen.

Wenige Tage vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft steht auf der Wiese neben "Flieten Franz" am Zurlaubener Ufer in Trier schon fast alles bereit. Bierbänke und Tische reihen sich aneinander. Nur die große Leinwand fehlt noch. "Dann kann es am Freitag losgehen mit Public Viewing", freut sich Geschäftsführer Maximilian Laux.

Die große Leinwand fehlt noch: Auf einer Wiese am Zurlaubener Ufer in Trier werden ab Freitag die Spiele der Fußball-EM übertragen. SWR

Große Veranstaltungen sind teuer

Für die Fußball-EM erweiterte der 36-Jährige sein Lokal am Moselufer. Er mietete die benachbarte Wiese an, beantragte eine Sondergenehmigung bei der Stadt und besorgte die passende Technik inklusive Beamer und Leinwand.

Mehrere Hundert Fußball-Fans können sich dort die Spiele der EM anschauen. "Natürlich geht es auch immer größer und technisch teurer", sagt Gastronom Laux. Das könne man sich aber heute schnell nicht mehr leisten.

Gastronom Maximilian Laux hat bei der Stadt Trier eine Sondergenehmigung für Public Viewing beantragt. SWR

Public Viewing im Freien: Für viele zu riskant

So sieht das auch Veranstalter Christof Kramp aus Saarburg. Er organisiert ein Public Viewing in der Stadthalle in Saarburg. Auch er besorgte sich die erforderlichen Genehmigungen, zahlte GEMA- und die Lizenzgebühr an den europäischen Fußballverband UEFA.

Eine Veranstaltung unter freiem Himmel: Da wage ich mich nicht ran.

Als Indoor-Veranstaltung sind in der Stadthalle Saarburg maximal 400 Menschen erlaubt. Für den Veranstalter ist das aber auch erst einmal in Ordnung. "Eine Veranstaltung unter freiem Himmel: Da wage ich mich nicht ran", sagt Kramp. Viel zu hoch schätzt er den Aufwand und die Kosten.

Kein Public Viewing in der Trierer Innenstadt

Atilla Gülgen, Gastronom aus Trier, hat sich gegen ein großes Public Viewing bei der Fußball-EM entschieden. Als Hauptgründe nannte er gestiegene Kosten und erhöhte Sicherheitsauflagen.

Ich habe mich entschieden, dass ich in diesem Jahr nichts anbieten werde.

Hinzu komme das eher durchwachsene Wetter und die noch aus seiner Sicht ausbleibende Euphorie mit Blick auf das Turnier. Das Risiko, am Ende drauflegen zu müssen, schrecke ab. "Für mich kam alles zusammen: Dann habe ich entschieden, dass ich in diesem Jahr nichts anbieten werde."

EM-Leinwände auf Dorf- und Sommerfesten in der Region

Auch außerhalb von Trier werden keine Groß-Events organisiert: Nach Angaben mehrerer Städte und Verbandsgemeinden der Region gibt es vereinzelt Anfragen von Gastronomen - zum Beispiel in Konz, Temmels und Filzen-Hamm. Dort wurden jeweils kleinere Veranstaltungen angemeldet.