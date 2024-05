Am 14. Juni startet die Heim-EM - und mit ihr die Hoffnung auf zurückkehrende Fußball-Euphorie im Land. Wo es Public Viewings in Rheinland-Pfalz gibt - hier die Übersicht.

Gemeinsam mitfiebern, bangen, ausrasten, jubeln, sich in den Armen liegen. Das ist Public Viewing, wie es in Deutschland vor allem durch das "Sommermärchen" bei der Fußball-Heim-WM 2006 populär geworden ist.

Keine Groß-Events in großen Städten

Bilder von schwarz-rot-goldenen Fahnenmeeren in Innenstädten sind legendär. Eine Abfrage des SWR unter kleinen und großen Städten ergab allerdings: An den meisten Orten in Rheinland-Pfalz wird es solche Bilder während der nahenden Heim-EM (vom 14. Juni bis 14. Juli) wohl nicht geben. Viele Städte verzichten auf Public Viewings an öffentlichen Plätzen. Selbst in Ludwigshafen, Kaiserslautern und Trier sind bislang keine öffentlichen Veranstaltungen während des Turniers geplant.

Karte: Public Viewings zur EM in der Übersicht

Eine Reihe Public Viewings findet sich dennoch in Rheinland-Pfalz, hier ein Überblick über größere Veranstaltungen:

Der Trend im Land - mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel der 6.500 Fans fassenden EM-Arena in Landau - geht weg von Massenevents und hin zum gemeinsamen Fußballschauen in Kneipen oder bei Freunden.

Schlechte Fußball-Stimmung durch Corona, Katar und Misserfolge

In den vergangenen Jahren ist der Fußball-Euphorie hierzulande die Luft ausgegangen: Weil die Corona-Pandemie kollektive Erlebnisse einschränkte, weil die Winter-WM in Katar nicht wirklich zu Fußball-Partys unter freiem Himmel einlud und vor allem, weil die deutschen Fußballer auf dem Platz schon lange keinen Anlass mehr dazu gegeben haben, ausgiebig zu feiern.

Tenor: Public Viewings kaum rentabel

Aus vielen Städten, in denen keine offiziellen Public Viewings stattfinden, ist zu hören: Die Ausrichtung rentiere sich für Veranstalter kaum, bei vergangenen Turnieren legten viele ihnen von drauf. Wer öffentliches EM-Schauen anbieten will, muss außer GEMA-Gebühren auch Lizenzgebühren (je nach Veranstaltungsgröße bis zu 10.000 Euro) an den europäischen Fußballverband UEFA zahlen.

Events in Zweibrücken und Konz möglich

Mancherorts, beispielsweise in Zweibrücken oder Konz, gibt es nach Auskunft der Städte zwar Anfragen von potentiellen Ausrichtern, fixe Anmeldungen von Public-Viewing-Events gibt es aber bisher nicht.

Andere Städte wie Ingelheim, wo in der Vergangenheit schon mehrmals Public Viewings im Zentrum stattfanden, verzichten bewusst darauf - auch um ansässigen Gastronomen "keine Konkurrenz zu machen", teilt ein Ingelheimer Stadtsprecher mit.

Bars, Kneipen, Campingplätze und Vereine zeigen Spiele im kleineren Rahmen

Klar ist: Kneipen, Bars und Pubs wappnen sich allerorts mit zusätzlichen Fernsehern, Beamern, Kaltgetränken und angepassten Öffnungszeiten für das Turnier. Auch Campingplätze an Rhein, Mosel, Lahn und im Hunsrück planen, gemeinschaftliches Fußballgucken anzubieten. Ebenfalls organisiert eine Reihe Sportvereine kleinere Events, bei denen die Spiele der Deutschen übertragen werden.

DFB-Team hat Hoffnung auf EM-Euphorie geweckt

Die Hoffnung, dass sich die in den vergangenen Jahren negative Stimmung um den deutschen Fußball während der Heim-EM dreht, ist allgegenwärtig. Vor allem die jüngsten starken Auftritte des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Frankreich und die Niederlande haben dafür gesorgt.

Am 14. Juni (21 Uhr) geht die Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel der DFB-Elf in München gegen Schottland los – der Auftakt eines ganzen Monats, vollgepackt mit Fußball – dieses Mal im Sommer, und ohne Corona-Beschränkungen. Zwar gibt es in Rheinland-Pfalz keine Spielorte, die nächsten befinden sich in Frankfurt, Köln und Stuttgart. Die Voraussetzungen für ein "Sommermärchen 2.0" sind dennoch gegeben. Public-Viewing-Veranstalter und Gastronomen würde es freuen.