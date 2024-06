Junge aus Rockenhausen läuft bei EM mit Nationalmannschaft ein

Oskar aus Rockenhausen läuft beim EM-Spiel Deutschland gegen die Schweiz an der Hand eines Nationalspielers ein – ein unvergesslicher Moment!

Noch hat Oskar Denne den Rasen des FV Rockenhausen unter den Fußballschuhen. Doch wenn die Nationalmannschaft in der Gruppenphase der EM gegen die Schweiz antritt, steht er mit auf dem Platz. Oskar ist eines der Einlaufkinder bei der diesjährigen Fußball-EM in Deutschland. Kurz vor Anpfiff am Sonntag wird einer der Nationalspieler seine Hand nehmen und mit ihm im Frankfurter Stadion auf den Rasen laufen. "Ich bin richtig aufgeregt", sagt Oskar. "Es ist das erste Mal für mich. Ich weiß gar nicht, wie das ist, vor ein paar Tausend Menschen einzulaufen."

Ich bin richtig aufgeregt. Es ist das erste Mal für mich. Ich weiß gar nicht, wie das ist, vor ein paar tausend Menschen einzulaufen.

Bei der Fußball-EM auf dem Platz: Ein Highlight für den Fan

Wenn Oskar nicht auf dem Fußballplatz ist, kickt der Zehnjährige mit Freunden oder seinem kleinen Bruder im Garten. Hat der Viertklässler ausnahmsweise keinen Ball in der Nähe, macht er Musik im Verein oder zockt abends mit Freunden. Aber Fußball hat den höchsten Stellenwert. Deshalb wird der Tag, an dem er mit der deutschen Nationalmannschaft in Frankfurt einlaufen darf, für ihn unvergesslich. Auch seine Freunde aus der Mannschaft staunen. "Die anderen finden das sehr cool und sind vielleicht ein bisschen neidisch auf mich", sagt er.

Die Familie: Stolz wie Oskar

209 Plätze als Einlaufkind bei der EM hat ein Lebensmittel-Discounter an Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren verlost. Oskars Mutter hat an dem Gewinnspiel teilgenommen. Als die Zusage kam, war die Familie erst skeptisch, aber dann haben sich alle gefreut. Am Spieltag wird Oskar mit seiner Mutter nach Frankfurt fahren. Die restliche Familie fiebert auf der Couch zuhause mit. "Das nimmt jetzt Ausmaße an, wie das müssen wir aufnehmen, das müssen wir gucken", sagt Vater Torsten. "Wir hoffen, dass man ihn auch im Fernsehen zu Gesicht bekommt."

Wir hoffen, dass man Oskar auch im Fernsehen zu Gesicht bekommt.

Vater Torsten war früher selbst Einlaufkind

Auch Oskars Vater Torsten durfte früher einmal mit seinen Fußball-Helden ins Stadion einlaufen. Er versteht deshalb, was für ein besonderer Tag das für seinen Sohn ist. "Unser Verein hatte die Möglichkeit, Spalier zu stehen, wenn die Spieler aus dem Spielertunnel kommen", sagt Torsten. "Und so Jungs wie Lothar Matthäus schütteln einem dann die Hand. Dann geht man nach Hause und denkt: "Ich wasch mir nie mehr die Hände".

Sonst sitzt Torsten am Spielfeldrand in Rockenhausen im Donnersbergkreis. Jetzt bei der EM 2024 in Deutschland läuft sein Sohn in Frankfurt mit der Nationalmannschaft ins Stadion ein. Auch Torsten war mal Einlaufkind und hatte ein besonderes Erlebnis mit Lothar Matthäus. SWR

Spieler für Oskars EM-Auftritt steht noch nicht fest

Welchen Spieler Oskar im Frankfurter Stadion an die Hand nehmen wird, steht noch nicht fest. Kleidung und Anweisungen bekommen die Kinder erst direkt an dem Tag vor Ort. Am liebsten würde Oskar mit Manuel Neuer, Toni Kroos oder Florian Wirtz einlaufen. Aber jeder andere Spieler wäre für ihn auch in Ordnung. Der Tag wird für ihn ohnehin unvergesslich. Auch wenn Deutschland am Ende verliert, ist er nicht enttäuscht, wie er sagt. Doch das glaubt er nicht. Sein Tipp: 2:0 - natürlich für Deutschland.