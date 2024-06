Achtelfinale - let's go! In der Region Koblenz gibt es einige Möglichkeiten, die Fußball-EM auf großen Leinwänden zu erleben. Wir stellen ein paar besondere Spots vor.

Schön kühl: Fußball im Kino

Schwitz-Alarm! Wer der Hitze mal entfliehen und trotzdem nicht aufs Fußball gucken verzichten will, geht am besten zum Public Viewing ins Kino. Im Hunsrück in Simmern können Fußballfans im Pro-Winzkino die EM schauen. Fußball im Kino gibt’s außerdem im Cinexx in Hachenburg, in der Wied-Scala in Neitersen im Westerwald und im Odeon-Apollo Kino-Center in Koblenz.

Der Klassiker: Public Viewing im Biergarten

Der Biergarten am Deutschen Eck in Koblenz zeigt gleich auf drei 18 Quadratmeter großen Monitoren alle Spiele - gegen den Mindestverzehr von einem Getränk. Platz ist hier laut Betreiber für 4.800 Menschen. Aber auch in vielen anderen Biergärten in der Region werden die EM-Spiele übertragen, wie zum Beispiel in Neuwied im Biergarten am Deich.

Historisches Ambiente: EM auf der Festung Ehrenbreitstein

Die Spiele mit deutscher Beteiligung, sowie beide Halbfinalspiele und das Endspiel sind auch auf der Festung Ehrenbreitstein auf LED-Leinwand zu sehen - bei freiem Eintritt. Hier gibt's Public Viewing im historischem Ambiente der Festung und mit der Aussicht über Koblenz. Wer das Auto zu Hause lassen will, der kommt bequem mit der Seilbahn hoch zur Festung. Die Seilbahn fährt am Samstag (28.6) etwa von 10 bis 22 Uhr.

Einfach göttlich: Fußball-Europameisterschaft im Kloster

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und viele mehr werden in der Klostergaststätte Maria Laach live übertragen. Unter dem Motto "Das ist eine runde Sache" gibt es außerdem laut Organisatoren EM-Specials zum Snacken. Vielleicht schaffen wir es ja "Mit Gottes Hilfe" zum Achtelfinal-Sieg!

Fußball trifft Rennsport: Public Viewing am Nürburgring

Auch der Nürburgring zeigt die Partien mit den Nagelsmann-Männern auf dem Ring Boulevard. Laut Veranstalter kann man hier wetterunabhängig mitfiebern und die Spiele auf einer 45 mal 8 Meter großen LED-Wall anschauen. Der Eintritt zum Public Viewing ist frei.

Hütten-Flair: Achtelfinale in der EM-Alm

Wer es eher rustikal mag und die Berge liebt, ist in der GenussGARTEN EM-Alm auf dem Gelände der Hack AG in Kurtscheid richtig. Hier kann man das Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark in einer großen Hütte oder auf der Außenterrasse erleben. Da die Freiwillige Feuerwehr Kurtscheid am Samstag auch ihren 90. Geburtstag in der EM-Alm feiert, gibt es Musik der Partyband CALIFORNIA! Einlass ist ab 19:30 Uhr.

Sommer, Sonne, Strand: Rudelgucken in der Beach-Bar

Fußball schauen mit den Füßen im Sand - das geht am neuen Neuma Beach am Marina Yacht Club in Neuwied. Hier kann man alle restlichen EM-Spiele direkt am Rhein mit Strandatmosphäre sehen, solange das Wetter mitmacht. Bier und Cocktails kosten Geld, das Urlaubsfeeling gibt es aber dank Palmen und Liegestühlen gratis dazu!

Für Familien: Spiel Deutschland gegen Dänemark beim Sportfest

Der Sportbund Rheinland veranstaltet am Samstag, den 29. Juni ein Sportfest zum 75-jährigen Jubiläum inklusive Public Viewing des ersten Achtelfinal-Spiels. Perfekt für Familien: Ab 13 Uhr können sich die Kids auf den Rheinwiesen der Rheinau auf dem Koblenzer Oberwerth an Sport- und Spiel-Stationen austoben. Ab 18 Uhr kann man dann gemeinsam Fußball schauen.