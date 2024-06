Am Freitag (14. Juni) startet die Fußball-Heim-EM. Dazu wird es in Mainz und der Region Rheinhessen-Nahe wieder Public Viewing geben. Hier eine Auswahl.

Ein Meer aus schwenkenden Deutschland-Fahnen, schwarz-rot-gold bemalte Gesichter, jubelnde Menschenmassen - die Bilder und Emotionen vom letzten großen Heimturnier der Fußball-Herren in Deutschland, bei der WM 2006, sind vielen noch in sehr guter Erinnerung. Die Fans hoffen nun darauf, dass die Fußball-EM 2024 erneut zum "Sommermärchen" wird - und das wollen sie auch wieder zusammen beim Public Viewing feiern.

Keine Groß-Events in Mainz und Rheinhessen-Nahe geplant

Fanmeilen und Groß-Events sind allerdings dieses Mal in Mainz und der Region Rheinhessen-Nahe vorerst nicht geplant. Viele Städte verzichten auf offizielles Public Viewing an öffentlichen Plätzen, weil es kaum rentabel sei, vor allem wegen der hohen GEMA- und Lizenzgebühren. Gemeinsames "Rudelgucken" findet in den kommenden Turnierwochen also eher in kleinerem Rahmen statt - in Bars, Kneipen, Pubs und weiteren Locations.

Public Viewing am Kurfürstlichen Schloss in Mainz

Platz für etwa 500 Fußball-Fans bietet der Biergarten am Kurfürstlichen Schloss in Mainz. Auf einer fast 20 Quadratmeter großen LED-Wand werden hier alle Abendspiele der Fußball-EM (mit den Anstoßzeiten 18 und 21 Uhr) übertragen.

Darüber hinaus haben sich auch viele Mainzer Kneipen und Biergärten mit zusätzlichen Fernsehbildschirmen, Beamern und zum Teil erweiterten Öffnungszeiten für das Heimturnier gewappnet. Sämtliche EM-Spiele zeigen in Mainz beispielsweise das "Eisgrub-Bräu", die "Zeitungsente" und der "F. Minthe" Biergarten am Zollhafen. Alle Deutschland-Spiele sind unter anderem bei der Brauerei "Kuehn Kunz Rosen" und im "Kulturclub Schon Schön" zu sehen.

Verhaltensregeln beim Public Viewing in Mainz Die Stadt Mainz hat Rahmenbedingungen fürs Public Viewing im Freien festgelegt, an die sich alle Teilnehmenden halten sollen. Dabei geht es vor allem darum, zusätzlichen Lärm zu verhindern. So sind zum Beispiel Trillerpfeifen, Trommeln und Fanfaren verboten. Die Lautsprecher der verschiedenen Veranstaltungsorte dürfen nicht zu laut eingestellt sein und sind so auszurichten, dass eine direkte Beschallung von Wohnhäusern möglichst vermieden wird. Außerdem muss der Ton jeweils nach dem Schlusspfiff der EM-Spiele abgeschaltet werden.

Große Leinwände zum EM-Gucken in Bingen und Bad Kreuznach

Im "Sunset Camp" Biergarten in Bingen können bis zu 1.000 Menschen die Fußball-EM direkt am Rheinufer schauen. Dort werden alle Partien auf einer 24 Quadratmeter großen Leinwand übertragen. Der Biergarten verfügt laut Veranstalter über 800 Sitzplätze und 200 Stehplätze.

Etwa 800 Fußball-Fans können im Biergarten vom "Brauwerk" in Bad Kreuznach mitfiebern. Dort werden alle EM-Spiele auf einer 28 Quadratmeter großen Leinwand gezeigt.

Alzeyer "EM-Arena" auf Minigolfanlage am Wartbergbad

In Alzey gibt es fürs Public Viewing eine eigene "EM-Arena" auf der Minigolfanlage am Wartbergbad - mit aufgeschüttetem Sandstrand, Beach-Bar und Rahmenprogramm. Dort wird das gesamte EM-Turnier auf einer rund 16 Quadratmeter großen Leinwand laufen.

Etwa 700 Menschen können jeweils pro Spieltag dabei sein. Eintritt für die Alzeyer "EM-Arena" müssen sie laut dem Veranstalter nur für die Spiele der deutschen Fußballnationalelf zahlen: zum Eröffnungsspiel mit umfangreichem Rahmenprogramm kostet der Eintritt 10 Euro, für die weiteren deutschen Gruppenspiele jeweils 5 Euro. Alle anderen Partien sind kostenlos.

Nieder-Olm und Klein-Winternheim zeigen EM-Eröffnungsspiel

Zum EM-Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland am Freitagabend (Anstoß 21 Uhr) sind unter anderem in Nieder-Olm und in Klein-Winternheim öffentliche Public Viewings geplant.

Im Rahmen des "Nieder-Olmer Weinsommers" wird der Turnierauftakt auf dem Rathausplatz gezeigt. Drumherum stehen Foodtrucks bereit. Zur Einstimmung legt ab 18 Uhr ein DJ auf.

Ähnliches passiert in Klein-Winternheim: Dort können Fußball-Fans das EM-Eröffnungsspiel auf dem Andreasplatz verfolgen. Für Speisen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Live-Musik vom DJ gibt es in Klein-Winternheim erst nach dem Spiel, ab etwa 22:30 Uhr.

Public Viewing auf Weingütern in Rheinhessen

Ein besonderes Ambiente fürs "Rudelgucken" zum EM-Auftakt bieten mehrere Weingüter in Rheinhessen. Anlässlich seines Sommerhoffestes zeigt zum Beispiel das Weingut Feser in Ockenheim das Eröffnungsspiel am Freitagabend auf einer Leinwand. Und auch das Weingut Weyell in Dexheim überträgt das Spiel im Anschluss an ein Konzert im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Kultur auf dem Hof".

Auch beim Weinfest der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach in Neu-Bamberg wird die erste EM-Partie übertragen. Drumherum gibt es unter anderem Weinproben, Live-Musik, Kinderprogramm und eine Feuershow.

EM-Spiele der deutschen Nationalelf im Niersteiner Antoniushaus

In Nierstein wird nicht nur das EM-Eröffnungsspiel gezeigt, dort werden auch die weiteren Partien der deutschen Fußballnationalmannschaft übertragen. Zum Public Viewing unter dem Motto "Gemeinsam schauen und dabei gewinnen" lädt die Kolpingfamilie Nierstein ins Antoniushaus ein.