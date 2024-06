1.000 Fußballfans aus Dänemark kommen nach Bad Dürkheim

per Mail teilen

Zu Beginn der Fußball-EM lädt der Dänische Fußballverband seine Fans nach Bad Dürkheim ein. Auf dem Campingplatz gibt´s Public Viewing und Konzerte. Rund 1.000 dänische Fans kommen.

Die Fußballfans aus Dänemark werden am 15. Juli in Bad Dürkheim erwartet. Der Dänische Fußballverbands DBU organisiert dort auf dem Campingplatz das sogenannte "Camp Denmark". Es ist Anlaufstelle für alle Fans der dänischen Nationalelf, die zur EM nach Deutschland reisen.

Im Campingpark Bad Dürkheim werden direkt am Ufer des Badesees die Zelte für die Dänen-Fans aufgestellt. SWR

Kleine rote Zelte am Ufer des Badesees

Für die Fußballfans werden 325 kleine Zwei-Mann-Zelte im Bad Dürkheimer Knaus-Campingpark aufgestellt, und zwar direkt am Ufer des Badesees. Die übrigen Fans bringen eigene Zelte und Wohnmobile mit. Lothar Dignass, der stellvertretende Betriebsleiter, war begeistert, als die Anfrage aus Dänemark kam: "Wir haben sofort zugesagt. Wir alle haben ein Fußballherz, denn wir sind ja in der Pfalz."

Engländer müssen draußen bleiben

Abgesagt hat Lothar Dignass die Anfrage von rund 700 Fans aus England. Zwar wäre noch Platz auf dem großen Campingareal gewesen. Insgesamt können dort 3.000 Urlauber unterkommen. Doch da Dänemark und England gemeinsam in einer EM-Vorrundengruppe spielen, wollte man das Aufeinandertreffen von Dänen und Engländern auf dem Campingplatz vermeiden.

Bad Dürkheim hat gute strategische Lage

Warum kommt der dänische Fußballverband nach Bad Dürkheim? Der Campingplatz liegt strategisch günstig im Städtedreieck Stuttgart - Frankfurt - Freudenstadt. In Stuttgart und Frankfurt absolviert die dänische Elf ihre ersten beiden Vorrundenspiele und in Freudenstadt im Schwarzwald hat das Nationalteam sein Trainingsquartier. Die dänischen Fans können diese drei Städte von Bad Dürkheim aus gut erreichen. Zu den Spielen in Stuttgart und Frankfurt werden Shuttlebusse eingesetzt, die die Fans zum ICE-Bahnhof Mannheim fahren.

Freude in der Stadtverwaltung

Auch in der Stadtverwaltung Bad Dürkheim freut man sich über die rund 1.000 Gäste aus Dänemark. "Es ist eine große Ehre für uns, dass die Dänen kommen", sagte Abteilungsleiter Lars Pletscher.

Auf der Eventwiese des Campingplatzes Bad Dürkheim wird eine große Leinwand fürs Public-Viewing aufgestellt. SWR

Großes Sportangebot für die dänischen Fans

Auf dem Campingplatz werden sich die Fans nicht langweilen. Es wird eine riesige Leinwand aufgestellt, auf der die EM-Spiele gezeigt werden. Außerdem werden bekannte dänische Künstler in Bad Dürkheim erwartet, die kostenlos im Campingpark auftreten, unter anderem Comedians und Hip-Hop-Gruppen. Und es gibt ein umfangreiches Sportangebot am Badesee des Campingparks, unter anderem Beachvolleyball, Standup-Paddeln, Basketball und Tennis.

Das sogenannte "Camp Denmark" dauert sechs Tage, vom 15. bis zum 21. Juli.