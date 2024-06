per Mail teilen

Rund 1.000 Fußballfans aus Dänemark werden auf dem Campingplatz in Bad Dürkheim erwartet. Jetzt wurden 400 Zelte für sie aufgestellt. Sie haben die Nationalfarben rot und weiß.

Der dänische Fußballverband DBU lädt während der Fußball-EM rund 1.000 Fans auf den Campingplatz Bad Dürkheim ein. Jetzt hat der Verband 400 kleine Zelte dort aufstellen lassen, direkt am Ufer des Badesees. Samstag reisen die Fußballfans aus Dänemark an.

Die Zelte sind rot-weiß, so wie die Nationalfarben Dänemarks. Zwei Mann passen rein und das Aufbauen dauert rund fünf Minuten. "Macht absolut Spaß und geht ratzfatz", sagt Jonas aus Worms, der gemeinsam mit weiteren fünf Helfern das Aufstellen übernommen hat.

Zeltaufbau im Akkord: Jonas und seine Mitstreiter stellen in Bad Dürkheim 400 Dänen-Zelte auf. SWR Martin Gärtner

Dauercamper wollen mit den Dänen feiern

Die Leiterin des Knaus-Campingparks Bad Dürkheim, Claudia Höhn freut sich über die kleine Zeltstadt, die am Ufer ihres Sees entsteht. "Wir sind alle schon im EM-Fieber", schwärmt sie. Auch die Dauer-Camper sind voller Erwartungen. "Jetzt kommt mal Action in die Bude", sagt ein Mann, dessen Wohnwagen direkt neben dm Dänen-Camp steht. Und seine Begleiterin meint: "Wir sind zwar für die deutsche Nationalelf, werden aber grenzübergreifend gemeinsam mit den Dänen feiern. "

Jetzt wird´s wirklich ernst. Wir sind alle schon im EM-Fieber. Und man sieht´s: Der Campingpark wird komplett rot-weiß.

Zelte sind klein, aber gemütlich

Die kleinen Zelte sind gemütlich, aber viel Platz hat man nicht. SWR-Reporter Martin Gärtner (188 Zentimeter) stellte beim Probeliegen fest, dass er gerade so rein passt in die rot-weiße Unterkunft.

Viele dänische Fußballfans sind größer und für sie wird es auf dem Bad Dürkheimer Campingplatz eng. Denn Dänemark steht in der Rangliste der Länder mit den längsten Männern der Welt auf Rang 4 ( hinter Niederlande, Belgien und Estland) mit einer Durchschnittsgröße von 181,4 Zentimetern.

Probe-liegen im Dänen-Zelt: SWR-Reporter Martin Gärtner (188 Zentimeter) paßt gerade so hinein. SWR Panja Schollbach

Kein Däne wird über die Stränge schlagen

Stefan Blasius aus Winnweiler (Donnersbergkreis) organisiert im Auftrag des dänischen Fußballverbands das "Camp Denmark" in Bad Dürkheim. Damit niemand über die Stränge schlägt, hat er einen Security-Dienst engagiert. Aber er ist sicher, dass alles friedlich bleiben wird.

"Es werden keine Dänen im Fußballtrikot den ganzen Tag biertrinkend über den Campingplatz laufen", meint der Organisator. "Da kommen auch viele Familien mit Kindern aus Dänemark, die den Besuch der EM mit einem Urlaub in der schönen Pfalz verbinden."

Es werden keine Dänen im Fußballtrikot den ganzen Tag biertrinkend über den Campingplatz laufen.

Auf der Event-Wiese des Campingplatzes gibt der in Dänemark sehr bekannte Sänger Maelte Ebert ein Konzert. SWR

Sänger Malte Ebert gibt ein Konzert

Für die Dänen-Fans wird im Campingpark viel geboten. Neben umfangreichen Sportangeboten kann man alle EM-Spiele auf einer großen Leinwand anschauen. Außerdem gibt der in Dänemark sehr bekannte Sänger Malte Ebert ein Konzert. Er ist der Komponist und Interpret des dänischen EM-Songs 2024 mit dem Titel "Kongen Af Danmark".

Bad Dürkheim liegt strategisch günstig

Ausgewählt wurde der Campingplatz in Bad Dürkheim als Stand des "Camp Denmark", weil er strategisch günstig im Städtedreieck Stuttgart - Frankfurt - Freudenstadt liegt. In Stuttgart und Frankfurt finden die beiden ersten Vorrundenspiele der Dänen statt. 13 Shuttle-Busse werden die Fans aus Bad Dürkheim zum ICE-Bahnhof Mannheim fahren. In Freudenstadt im Schwarzwald ist das Trainingscamp der dänischen Fußballnationalmannschaft.

Das "Camp Denmark" in Bad Dürkheim dauert vom 15. bis zum 21. Juni 2024.