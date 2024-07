per Mail teilen

In Vöhringen im Kreis Neu-Ulm haben Unbekannte gleich zwei Geldautomaten der Raiffeisenbank gesprengt. Der Eingangsbereich wurde durch die Explosion zerstört. Wer waren die Täter?

In der Nacht zum Donnerstag haben bislang Unbekannte zwei Geldautomaten der Raiffeisenbank im Stadtzentrum von Vöhringen gesprengt. Durch die Wucht der Explosion ist nicht mehr viel übrig vom Eingangsbereich der Bank. Wann die Filiale der Raiffeisenbank wieder öffnen kann, ist noch unklar.

Explosion mitten in Vöhringen reißt Anwohner aus dem Schlaf

Zwischen 3 und 4 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall und klirrendes Glas. Auch rund um die Bank zersplitterten Fenster. Die Täter konnten laut Polizei fliehen. Die Suche nach ihnen verlief zunächst ohne Erfolg. Möglicherweise seien es vier Täter gewesen, die in einem dunklen Auto in Richtung Autobahn A7 geflohen seien, teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit.

Nach der Geldautomaten-Sprengung in Vöhringen haben am Donnerstag die Aufräumarbeiten an der Bankfiliale begonnen. SWR Christina Scherer

Höhe der Beute und Schadenssumme noch nicht bekannt

Wieviel Geld die Täter erbeutet haben und ob etwa eine Überwachungskamera Aufschluss über sie geben könnte, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat den Tatort in Vöhringen am frühen Donnerstagmorgen weiträumig abgesperrt. Im Laufe des Tages haben dort die Aufräumarbeiten begonnen.

Es ist dem LKA zufolge der 15. Fall in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr waren es zur selben Zeit zehn.