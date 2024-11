Christina Scherer ist Redakteurin im Studio Ulm und wollte schon immer zum SWR. Liebt Sprechen, Schreiben und Musik. Hat vom Kinderzimmer aus in (fast) alle Welt gesendet mit "ausgeliehenem" Mischpult vom großen Bruder. Später beim Klinikradio in Göppingen. Mit der Hand am Kassettendeck SDR3 Tag und Nacht gehört und Hits aufgenommen, beim SDR3-Sechs-Tage-Radio an der längsten Büroklammerkette im "Wilden Süden" mitgebastelt. Medienwirtschaft an der Hochschule der Medien in Stuttgart studiert (Wirtschafts-Ingenieurin). Schließlich ist sie dort gelandet, wohin sie wollte: beim SWR. Am Radio-Mikrofon oder als Redakteurin für SWR Aktuell.

Heimat

Von West nach Ost: Geboren in Esslingen am Neckar mit Fernsehturmblick, aufgewachsen unterm Hohenstaufen in Göppingen, wohnt mittlerweile zwischen Donau und Iller - knapp hinter der Grenze. Im Herzen ist sie aber Württembergerin. Und Heimatgefühl stellt sich folglich immer auf der schwarz-gelben Seite der Donau unter dem Münsterturm ein.

Liebste Themen

Alles Gegensätzliche: Klimaschutz und Luftverkehr. Die Welt und - alles, was direkt vor der Haustür passiert. Musik, mal ganz laut - mal ganz leise. Mal aus dem Radio - mal selbst gesungen.

Journalistisch prägend

Nie ohne Mikro und Stift: Praxis von Anfang an - bei Klinikradio, Lokalzeitung, Hochschulfunk. Im Verkehrszentrum in einer Morgensendung, mit einer eigenen Klimaschutzrubrik, die mit dem Umwelt-Medienpreis der DUH (Kategorie Hörfunk) ausgezeichnet wurde. Bühnenmoderationen und Talkrunden zum Klimaschutz. Und immer wieder der SWR: Seitdem sie 2003 im Praxissemester im Studio Ulm war, wollte sie zurück: 2014 war es so weit. Drei Kinder und ein paar Elternzeitjahre später bleibt sie - für immer.

Lebensmotto

"Nimm Dir das Leben und lass es nicht mehr los - denn alles, was Du hast, ist dieses eine bloß." (Udo Lindenberg aus "Das Leben")