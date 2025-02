In Erbach ist ein 13-Jähriger sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Der Junge ist am Sonntagabend durch das Oberlicht eines Geschäfts gebrochen und hat sich beim Sturz schwer verletzt.

Audio herunterladen (461 kB | MP3) In Erbach (Alb-Donau-Kreis) hat sich ein Jugendlicher schwer verletzt, als er durch das Oberlicht eines Geschäftshauses stürzte. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 13-Jährige am Sonntagabend mit seinen Freunden Fußball gespielt. Dabei landete der Ball auf dem Dach. Junge wollte Ball vom Dach holen Um denn Ball zurückzuholen, war der Junge über eine Feuerleiter auf das Haus geklettert. Er gelangte auf die Leiter, obwohl sie laut Polizei abgeschlossen war. Auf dem Dach trat er auf ein Oberlicht, das unter seiner Last zerbrach. Bei dem Sturz von rund sechs Metern verletzte sich der Junge schwer, aber nicht lebensgefährlich. Die von seinen Freunden alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten zunächst eine verschlossene Tür öffnen, um zu dem Jungen im Gebäude zu gelangen. Notarzt und Rettungskräfte kümmerten sich um den schwerverletzten 13-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus.