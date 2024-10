Feuer in Dachstuhl ausgebrochen

In der Innenstadt von Aalen hat in der Nacht zum Dienstag der Dachstuhl eines historischen Gebäudes gebrannt. Eine Polizeistreife hatte das Feuer in dem Geschäftshaus zufällig bemerkt.

In der Aalener Fußgängerzone ist gegen ein Uhr in der Nacht zum Dienstag ein Feuer im Dachstuhl eines mehrstöckigen Gebäudes in der Reichsstädter Straße ausgebrochen. Das Feuer wurde bemerkt, weil eine Polizeistreife zufällig vorbeikam und den Rauch im obersten Geschoss entdeckte. Audio herunterladen (536 kB | MP3) Brand in der Innenstadt: Ein Feuerwehrmann leicht verletzt Die Feuerwehren aus Aalen und Unterkochen waren mit zehn Fahrzeugen und 44 Mann beschäftigt, um die Flammen zu löschen. Im Zuge der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Das Haus ist unbewohnt und ein Übergreifen auf Nachbarhäuser drohte nicht, wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte. Historisches Gebäude in Aalen war aufwändig saniert worden Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa eine halbe Million Euro. Das Gebäude war aufwändig saniert worden, dort befindet sich eine Redaktion der "Schwäbischen Post". Was die Ursache für den Brand war, sollen Gutachter am Vormittag klären. Einzelne Glutnester löschte ein Team der Feuerwehr noch über Stunden hinweg. Der Bereich um das Gebäude wurde abgesperrt.