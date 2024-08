Kellerbrand in Ulmer Mehrfamilienhaus

Bei einem Kellerbrand am Montagabend in Ulm sind drei Menschen leicht verletzt worden. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und brachte die Betroffenen kurzzeitig in die Messehallen.

In Ulm ist am Montag ein Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte aus. Die Bewohner mussten zeitweise in den Messehallen einige Kilometer entfernt untergebracht werden, so die Polizei. Audio herunterladen (417 kB | MP3) Die Einsatzkräfte evakuierten ein fünfstöckiges Haus in der Ulmer Weststadt und brachten 20 Bewohnerinnen und Bewohner in die Ulmer Messehallen. Drei Betroffene wurden bei dem Brand leicht verletzt, sie erlitten eine Rauchgasvergiftung. Warum es im Keller angefangen hatte zu brennen ist laut Polizei noch unklar. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 100.000 Euro.