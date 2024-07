Am späten Freitagabend ist in Heidenheim ein Feuer in einem Mehrparteienhaus neben der Feuerwache gemeldet worden. Auch in Königsbronn brannte es.

Zwei Wohnungsbrände haben in Heidenheim und Königsbronn am Freitagabend für größere Feuerwehreinsätze gesorgt. In Heidenheim kam der Alarm über einen Brand in einem Mehrparteienhaus laut Polizei kurz nach 21:30 Uhr. Das Feuer in dem Appartementhaus direkt neben der Feuerwache war im zweiten Stock ausgebrochen.

Ursache für Brand: Fehlverhalten mit offenem Feuer

Beim Eintreffen der Polizei standen 12 der 13 Bewohner bereits vor dem Gebäude, ein Bewohner im Erdgeschoss wurde aus dem Haus geleitet. Alle blieben unverletzt. Ursache für den Brand war laut Polizei ein Fehlverhalten eines Bewohners mit offenem Feuer.

Im Haus entstand ein erheblicher Wasserschaden. Der Strom musste abgestellt werden. Deshalb mussten neun Bewohner durch die Stadt anderweitig untergebracht werden. Vier Bewohner kümmerten sich selbst um eine Bleibe. Der Sachschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt.

In den vergangenen Tagen hatte es mehrfach in Heidenheim gebrannt. Zuletzt war am Donnerstagabend eine Frau bei einem Wohnungsbrand in der Innenstadt ums Leben gekommen.

Feuerwehreinsatz am Freitagabend auch in Königsbronn im Kreis Heidenheim: Dort gab es einen Dachstuhlbrand. Markus Brandhuber

Wohnungsbrand auch in Königsbronn

In Königsbronn (Kreis Heidenheim) brannte es am Freitagabend im Dachstuhl eines Wohnhauses. Verletzt wurde niemand. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.