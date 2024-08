Am frühen Sonntagmorgen ist in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) ein Feuer in einem Dachstuhl ausgebrochen. Nachbarn haben die Feuerwehr alarmiert. Die Bewohner waren unterwegs.

In einem Einfamilienhaus in Merklingen ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Nachbarn haben den Brand gegen 3:45 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, stand das Gebäude laut Polizeibericht bereits in Vollbrand. Eine Durchsuchung des Hauses ergab, dass niemand darin schlief. Die Familie, die darin wohnte, war im Kurzurlaub. Audio herunterladen (466 kB | MP3) Haus nach Brand unbewohnbar 72 Feuerwehrleute bekämpften den Brand. Die Merklinger Feuerwehr bekam Unterstützung aus Laichingen, Nellingen, Westerheim und Dornstadt. Polizei, Rettungsdienst und THW waren im Einsatz. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, dazu konnte die Polizei am Sonntag noch keine Angaben machen. Das Haus ist jedenfalls derzeit unbewohnbar. Die Familie kommt bei Bekannten unter.