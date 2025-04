Bis zur Bewusstlosigkeit: 13-Jähriger würgt Mitschüler in Neu-Ulm

Vorfall an Mittelschule

Ein 13-Jähriger soll einen gleichaltrigen Mitschüler am Dienstag im Unterricht an einer Mittelschule in Neu-Ulm bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben.

Die Polizei ermittelt nach einem schwerwiegenden Vorfall an einer Mittelschule in Neu-Ulm. Ein 13-Jähriger soll einen gleichaltrigen Mitschüler bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Lehrer habe nicht die Aufsichtspflicht verletzt Zu dem Vorfall kam es laut Polizei am Dienstag im Rahmen des Unterrichts in der sechsten Klasse. Der Lehrer sei gerade dabei gewesen, mit anderen Schülern Musikinstrumente aufzuräumen - ohne dabei die Aufsichtspflicht zu verletzen. Der 13-Jährige soll währenddessen seinen Mitschüler in den Schwitzkasten genommen haben. Als der Lehrer das bemerkte, stoppte er den Schüler, so die Polizei. Der Mitschüler ging demnach bewusstlos zu Boden und kam zunächst nicht wieder zu Bewusstsein. Mitschüler ist in Klinik Wie die Polizei weiter mitteilte, ist der Junge noch in einer Klinik unter Beobachtung. Er konnte noch nicht befragt werden. Das 13-jährige Angreifer sei im Beisein seiner Mutter befragt worden. Warum er seinen Mitschüler so stark würgte, ist noch unklar. Motiv des 13-Jährigen noch unklar Der tatverdächtige Schüler ist derzeit vom Unterricht ausgeschlossen. Über das weitere Vorgehen werde beraten, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei ermittelt.