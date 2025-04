In Neu-Ulm ist am späten Mittwochabend ein 24-jähriger Mann ums Leben gekommen. Bei der körperlichen Auseinandersetzung in Donaunähe wurde ein weiterer Mann schwer verletzt.

Audio herunterladen (600 kB | MP3) Bei einem Streit in der Neu-Ulmer Innenstadt ist am späten Mittwochabend ein 24-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Donnerstag weiter mitteilte, war der 24-Jährige zuvor gegen 23 Uhr mit einem 19-Jährigen in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Laut Zeugenaussagen sei eine dritte Person an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen. Diese Person flüchtete jedoch vor dem Eintreffen der Polizei. Weiterer Mann bei Streit in Neu-Ulm schwer verletzt Der 19-Jährige, der bei der Auseinandersetzung schwer verletzt wurde, wählte den Angaben zufolge selbst den Notruf. Beim Eintreffen der Beamten habe der 24-Jährige mehrere hundert Meter entfernt auf dem Boden gelegen. Rettungskräfte brachten die beiden ins Krankenhaus, wo der 24-Jährige an seinen schweren Verletzungen starb. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten sich die beiden gekannt. Die genauen Hintergründe des Streits sind laut Polizei unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort, um am Neu-Ulmer Donauufer Spuren zu sichern. SWR Monika Götz Die Kripo in Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen. Gesucht werden Zeugen, die gegen 23 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Personen im Bereich der Augsburger Straße gesehen haben. Die Polizei sicherte am Donnerstagvormittag nahe der Donau Spuren und sperrte die Umgebung großräumig ab.