Zum bundesweiten Sehbehindertentag hat der Beirat von Menschen mit Behinderung in Aalen eine Aktion für Bürger veranstaltet. Welche Mission der Beirat hat und was in der Stadt besser laufen könnte.

Wie herausfordernd der ganz normale Alltag sein kann, wenn man wenig oder sogar gar nicht sehen kann, konnten Bürger im Aalenener Bürgerspital am Donnerstag am eigenen Leib nachempfinden. Audio herunterladen (342 kB | MP3) Mittels Simulationsbrillen verschwamm der sonst so normale Blick auf das Stadtleben für eine Weile mal. Übrig blieb für die interessierten Besucher das, was für 1,2 Millionen Menschen in Deutschland Alltag ist. Quälender Alltag? Nicht unbedingt, sagt Ulrike Weber von der Regionalgruppe Aalen des katholischen Blinden- und Sehbehindertenwerks. Menschen mit Sehbehinderung haben es in der Stadt immer noch schwer. Sie ist Mitglied im Beirat von Menschen mit Behinderung und engagiert sich für Inklusion und Barrierefreiheit auf der Ostalb. Die Frau macht das Beste aus den ihr noch verbliebenen drei Prozent Sehkraft, nutzt eine Speziallupe am Handy, kommt mit ihrem Stock einigermaßen sicher durch Aalen, sagt sie. Aber da sei schon noch Luft nach oben, betonen die Betroffenen einstimmig. Beim Sehbehindertentag in Aalen konnte man mittels Simulationsbrillen testen, wie sich der Alltag für Sehbehinderte anfühlt. SWR Christina Scherer Am Bahnhof beispielsweise ende die Leitlinie für die Blindenstöcke viel zu früh. Der Weg weiter zum Bus sei dann schicksalhaft für sie und ihre Leidensgenossen, sagt Heike Riedel und fordert noch mehr Konsequenz von der Stadt. Trotzdem lobt sie die Willenskraft seitens der Stadtverwaltung zur Inklusion. Sie habe schließlich auch den Aktionstag mit beworben und organisiert. Inklusion heißt, eine lebenswerte Stadt für Blinde Selbstbestimmung und Eigenständigkeit - das sind die beiden Schlagworte, die sich der städtische Beirat für Menschen mit Behinderung ganz oben auf die Fahne geschrieben hat. Dazu soll der bundesweite Sehbehindertentag beitragen, wünschen sich die Verantwortlichen und wollen immer näher an den Idealfall herankommen. Der Idealfall wäre nach dem Wunsch des Beirats, dass Sehbehinderte in allen Lebensbereichen genauso klarkommen wie Menschen ohne Behinderung. Inklusion Sehbehinderter im Alltag: der Beirat von Menschen mit Behinderung 1,2 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, sehen kaum etwas oder gar nichts. Sie haben aber seit 2008 eine Lobby: Damals trat die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft. In vielen Städten gibt es deshalb inzwischen Beiräte von Menschen mit Behinderung oder Inklusionsbeiräte. Die ehrenamtlichen Mitglieder der unabhängigen Beiräte sind oft selbst Betroffene oder entstammen Einrichtungen aus der Behindertenhilfe. Sie treten in Gemeinderatssitzungen beratend auf und vertreten ihre Interessen dort. So etwa in Aalen, Schwäbisch Gmünd oder Biberach. Eines der Themen der Beiräte ist unter anderem die Inklusion von Menschen mit Behinderung. Heißt konkret: Nicht die Menschen selbst sollen sich anpassen müssen, sondern die Gesellschaft soll Strukturen bieten, die Gehandikapten ein freies, unabhängiges Leben in der Stadt ermöglichen. Daraus erschließt sich das nächste Thema: Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude, Gehwege und Straßen. Außerdem steht die Förderung von sozialen Leistungen für Menschen mit Behinderungen auf der Agenda. 1,2 Millionen Menschen in Deutschland sind blind oder sehen schlecht Sehbehindert bedeutet übrigens nicht unbedingt, gar nichts mehr sehen zu können: Als sehbehindert gilt auch, wer weniger als 30 Prozent Sehkraft hat; und zwar mit einer Sehhilfe wie Brille oder Kontaktlinsen.