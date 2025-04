Ein verkeilter LKW sorgte am Montag in Ulm für ein Verkehrschaos. Weil das Navigationssystem ihn falsch lotste, versuchte der LKW-Fahrer auf der Neuen Straße zu wenden - vergeblich.

Ein 56-jähriger LKW-Fahrer suchte sich am Montagmorgen in Ulm wohl die falsche Stelle zum Wenden aus. Nachdem sein Navigationssystem ihn zum umdrehen aufgefordert hatte, verkeilte sich sein Sattelschlepper in der Neuen Straße in Ulm so stark, dass er zunächst nicht mehr vom Fleck kam.

Reifen des Sattelzugs blockieren: LKW verkeilt sich an Hauswand

Laut Polizei schlug der LKW-Fahrer sein Lenkrad beim Wendeversuch maximal ein. Dadurch blockierten die Reifen des Anhängers und der Sattelzug steckte fest. Der Auflieger stand dann so zwischen den umliegenden Gebäuden, dass der Fahrer sein Wendemanöver aufgab. Die beiden Busspuren waren daraufhin für rund zwei Stunden blockiert.

Einem Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens gelang es schließlich, den LKW so zu rangieren, dass der 56-Jährige weiterfahren konnte. Ein Sachschaden entstand laut Polizei nicht.