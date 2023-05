In Leipheim im Kreis Günzburg haben ungekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen zwei Geldautomaten gesprengt. Die Polizei sucht nach Zeugen für die Tat.

Gegen drei Uhr am Donnerstagmorgen haben unbekannte Täter in Leipheim zwei Geldautomaten gesprengt. Laut Mitteilung des Landeskriminalamts befanden sich die Automaten in einer Bankfiliale in einem Geschäfts- und Wohngebäude.

Geldautomaten gesprengt: Unbekannte fliehen Richtung A8

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Täter mit einem dunklen Auto in Richtung A8 geflohen sind. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen demnach in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalamts vorgenommen werden.

Ermittler suchen Zeugen nach Sprengung in Leipheim

Genauere Informationen über die Beute oder den entstanden Schaden machen die Ermittler nicht. Sie bitten Zeugen, sich zu melden, wenn sie in der Nacht zu Donnerstag in der Von-Richthofen-Straße in Leipheim verdächtige Personen beobachtet haben. Auch wer in den Tagen zuvor Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.