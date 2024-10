Austausch und Schutz vor Anfeindungen: Das neue queere Zentrum in Karlsruhe

per Mail teilen

Es soll ein sicherer Ort sein und Anlaufstelle für queere Menschen, die oft Diskriminierung ausgesetzt sind. Das neue queere Zentrum in Karlsruhe bietet viele Möglichkeiten.

In Karlsruhe wird am Donnerstagabend das neue queere Zentrum eröffnet. Unterstützt wird das Projekt unter anderem von der Stadt Karlsruhe.

Queer ist ein Sammelbegriff für verschiedene sexuelle Orientierungen, die nicht heterosexuell sind. Hinter dem Zentrum in der Karlsruher Weststadt steht der Verein queerKAstle, gegründet im Mai 2022. Viele haben mit Herzblut und Kreativität an der Umsetzung der Zukunftsvision gearbeitet. Nun wird die Einrichtung offiziell eröffnet.

Das queere Zentrum ist sehnsüchtig erwartet worden.

Queeres Zentrum in Karlsruhe - ein Begegnungsort

Das neue Zentrum soll für queere Vereine und die gesamte Community Treffpunkt, Beratungsstelle, Bildungsanker und Netzwerkmöglichkeit sein - diskriminierungsfrei, vielfältig und bunt. Es richtet sich vor allem an ältere queere Menschen. Das Zentrum ist auch eine Anlaufstelle für Angehörige und andere Interessierte.

In der Regel ist das Zentrum erst einmal freitags und samstags stundenweise geöffnet, es gibt aber auch Angebote außerhalb dieser Zeiten. Das queere Zentrum in Karlsruhe ist eine von mittlerweile fünf solcher Einrichtungen in Baden-Württemberg. Das Projekt finanziert sich durch Spenden und wird auch durch Mietkostenzuschüsse von der Stadt Karlsruhe unterstützt.