Eigentlich ist Melanie Immler bei der Polizei. In ihrer Freizeit geht's für sie aber zukünftig hoch in die Luft. Denn sie ist Rettungsspezialistin bei der Bergwacht Württemberg.

Es gibt Orte an die kommt der Krankenwagen einfach nicht hin. Und meistens sind genau diese Orte für Menschen besonders gefährlich. Sumpfig, steil und von zu viel Schnee bedeckt. In solchen Fällen braucht es Hilfe aus der Luft. Es ist schon waghalsig was die Mitglieder der DRF Luftrettung mit unter leisten müssen. Um im Ernstfall perfekt vorbereitet zu sein, sind sie gemeinsam mit der Bergwacht bei Hinterzarten (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) zu einer Übung ausgerückt. Mit dabei war auch die erste Hubschrauber-Rettungs-Spezialistin in Baden-Württemberg, Melanie Immler: