Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Breitinger.

6:45 Uhr Landgericht Heilbronn schwächt Urteile gegen Klimaaktivisten ab Im Februar 2023 hatten sich Klimaaktivisten der "Letzten Generation" in Heilbronn auf der B27 festgeklebt - schon einen Monat später wurden sie zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt, was für Aufsehen gesorgt hatte. Kurz danach setzten sich einige der Verurteilten wieder auf die Straße und wurden erneut verurteilt. Gegen diese Urteile gingen die Klimaaktivisten wie auch die Staatsanwaltschaft vor. Nun hat das Heilbronner Landgericht gestern Abend die Urteile gegen die insgesamt sechs Angeklagten aufgehoben und abgemildert. Laut "Heilbronner Stimme" wurden die Haftstrafen teils zur Bewährung ausgesetzt, teils in Geldstrafen umgewandelt. Sendung am Mi. , 9.10.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn - Regionalnachrichten

6:38 Uhr Sozialverband: Unachtsam abgestellte E-Roller gefährlich für Blinde Ärgert ihr euch in Städten auch immer wieder über mitten auf Bürgersteigen abgestellte E-Roller? Jetzt fordert der Sozialverband VdK dafür strengere Regeln. Unachtsam auf Fußwegen geparkte Elektroroller seien besonders für blinde Menschen ein extrem gefährliches Hindernis, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele den Funke-Zeitungen. In Deutschland fehlten Regeln, wo die Roller abgestellt und geparkt werden dürfen. In der Straßenverkehrsordnung sind Parkverbote für Elektroroller, genau wie bei Fahrrädern bisher nicht vorgeschrieben. Sendung am Mi. , 9.10.2024 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:29 Uhr Steuerzahlerbund prangert Verschwendung an Der Bund der Steuerzahler stellt heute um 11 Uhr in Berlin sein neues Schwarzbuch zur Verschwendung von Steuergeldern vor. Darin kritisiert er auch wieder Projekte aus Baden-Württemberg. Mit insgesamt 100 neuen Beispielen aus deutschen Kommunen sowie der Landes- und Bundesebene will der Verein Kritik an einem "teils sorglosen Umgang" mit Steuermitteln üben. "Das aktuelle Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler zeigt einmal mehr deutlich auf, dass in Deutschland die Steuergelder nicht immer wirtschaftlich verwendet werden", kritisierte der baden-württembergische Landesvorsitzende der Organisation, Eike Möller, im Vorfeld. "Dabei wäre dies in Zeiten knapper Kassen umso nötiger."

6:24 Uhr Kretschmann sieht AfD-Verbotsantrag kritisch Ob ein Verbotsverfahren gegen die AfD sinnvoll ist, darüber gehen in der Politik die Meinungen auseinander. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) jedenfalls sieht ein Verbotsverfahren kritisch. Wenn man ein solches Verfahren gegen eine Partei anstrenge, müsse man ziemlich sicher sein, dass man es gewinne, betonte Kretschmann gestern. Für ein Verbot genüge es nicht, dass sich eine Partei verfassungsfeindlich äußere, sie müsse aktiv auf die Beseitigung der Demokratie hinzielen. Einige Bundestagsabgeordnete von Union, SPD, Grünen und der Linken wollen diese oder nächste Woche einen AfD-Verbotsantrag in ihren jeweiligen Fraktionssitzungen einreichen. Sendung am Di. , 8.10.2024 16:30 Uhr, SWR1 Nachrichten

6:19 Uhr So wird heute das Wetter in BW Die Kaltfront über Baden-Württemberg ist über Nacht gen Osten abgezogen - dennoch startet der Morgen kühl bei Temperaturen von 6 bis 12 Grad. Vormittags kämpft sich die Sonne vor allem in Württemberg gegen einige Nebelfelder durch und lässt das Thermometer auf 21 Grad klettern. Im Westen drängen dagegen schon wieder erste Wolken ins Land, die am Nachmittag Regen bringen - in Freiburg kann man sich dennoch über Höchstwerte von 20 Grad freuen, in Mannheim gibt es bis zu 17 Grad.

6:12 Uhr Das wird heute wichtig Im nicht-öffentlichen Prozess um Totschlag durch einen 15-Jährigen wird heute ein Urteil erwartet. Der Jugendliche soll Ende Dezember 2023 in einem Wald bei Ulm-Wiblingen seine gleichaltrige Freundin erwürgt haben. Das Mädchen konnte zunächst reanimiert werden, starb aber einige Tage später in einer Ulmer Klinik an den Folgen der Tat. Der Bund der Steuerzahler stellt heute in Berlin sein Schwarzbuch vor. Dabei wird erwartet, dass auch Fälle von Steuerverschwendung in Baden-Württemberg erwähnt werden. In Rust (Ortenaukreis) wird heute ein ganz besonderer Kinderspielplatz eingeweiht: Er wurde gemeinsam mit Grundschülern geplant - vor allem auch für Kinder mit Handicap.

6:08 Uhr Landtag debattiert über Antidiskriminierungsgesetz Ab 10 Uhr tagt in Stuttgart der baden-württembergische Landtag. Thema ist unter anderem das geplante Antidiskriminierungsgesetz. Darüber gibt es bei Grün-Schwarz Streit. Denn eigentlich wollten Ministerpräsident Winfried Kretschmann und sein Staatsminister Florian Stegmann (beide Grüne) das Vorhaben fallen lassen. Doch nach harschem Grünen-Protest dürfte es einen Kompromiss geben. Laut dem ersten Gesetzentwurf sollen sich Bürgerinnen und Bürger künftig leichter gegen eine Benachteiligung durch Behörden wehren können.