6:49 Uhr B312-Verlegung im Kreis Reutlingen Die B312 bei Lichtenstein im Kreis Reutlingen soll verlegt werden - das steht schon länger fest. Jetzt hat das Tübinger Regierungspräsidium (RP) nach einer Verkehrsuntersuchung bekanntgegeben, welche neuen Strecken infrage kommen. Die Gemeinde Lichtenstein ist überrascht, berichtet meine Kollegin Theresa Krampfl. Denn: Das Regierungspräsidium bringt für den sogenannten Albaufstieg zwei neue Varianten ins Spiel - beide liegen westlich von Lichtenstein. Bei ihnen wäre laut RP nicht zu erwarten, dass sich der Verkehr auf andere Straßen verlagert und sie wären nicht zu steil oder zu kurvig. Außerdem könne man dort die neue B312 vierspurig bauen. Allerdings müssten bei diesen Varianten neue Tunnel und Straßen durch die Landschaft gebaut werden. Der Lichtensteiner Bürgermeister Peter Nußbaum (parteilos) befürchtet, dass das alles viel länger dauern und teurer werden würde. Das RP will bis Ende des Jahres die zwei möglichen Strecken genauer untersuchen, auch in Bezug auf die Umwelt. Mit der Verlegung der B312 soll in den betroffenen Orten die Luft verbessert, Unfallrisiken minimiert und eine leistungsfähige Verbindung geschaffen werden. Sendung am Di. , 8.10.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen - Regionalnachrichten

6:45 Uhr VARTA: Schuldenschnitt und Einstieg von Porsche Der Batteriehersteller VARTA hat mit seinen Gläubigern einen Schuldenschnitt vereinbart. Damit besteht wieder Hoffnung für das Unternehmen aus Ellwangen (Ostalbkreis). Wie VARTA gestern mitteilte, haben die Gläubiger zugestimmt, dem Unternehmen mehr als die Hälfte der Schulden zu erlassen. Von knapp 485 Millionen Euro Schulden blieben nach dem Schnitt noch rund 200 Millionen übrig. Das Grundkapital der VARTA AG würde auf null gehen. Dieser Schuldenschnitt bedeutet, dass auch der Wert der VARTA-Aktien auf null sinkt. Das Unternehmen soll dann von der Börse genommen werden. Für die Aktionäre käme das einem Totalverlust gleich. Hinzu kommt, dass VARTA frisches Geld für eine Übergangsfinanzierung erhält - die Rede ist von insgesamt 60 Millionen Euro. Bei den Geldgebern handelt es sich um einen Großinvestor aus Österreich und den Autobauer Porsche. Ellwangen Angeschlagener Ellwanger Batteriehersteller VARTA vereinbart Schuldenschnitt und Einstieg von Porsche Der Ellwanger Batteriehersteller VARTA hat mit seinen Gläubigern einen Schuldenschnitt vereinbart. Außerdem hat Porsche zugesagt, bei dem Unternehmen einzusteigen. Sendung am Mo. , 7.10.2024 17:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm - Regionalnachrichten

6:38 Uhr Medienbericht: Mehr Rentner als je zuvor auf Sozialhilfe angewiesen Laut einem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sind in Deutschland so viele Rentnerinnen und Rentner auf zusätzliche Sozialhilfe angewiesen wie noch nie zuvor. Das geht demnach aus einer Antwort des Statistischen Bundesamts auf eine Anfrage der Gruppe Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) im Bundestag hervor. Ende des ersten Halbjahres 2024 bezogen bundesweit 728.990 Menschen die sogenannte Grundsicherung im Alter, heißt es. In nicht einmal zehn Jahren wäre damit die Zahl der Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger im Rentenalter um 39 Prozent gestiegen. Sendung am Di. , 8.10.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:33 Uhr Landesregierung will regionale Produkte fördern Beim Einkaufen steht man ja öfter mal vor der Wahl: Kaufe ich den Bio-Romana aus Italien oder lieber den regionalen Salatkopf ohne Biosiegel? Ich entscheide mich im Zweifel dann meistens für das regionale Produkt, muss dafür aber erst mal genau die Etiketten studieren. BW-Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) ist der Meinung, regionale Lebensmittel müssten auf den ersten Blick erkennbar sein, um sich beim Kauf bewusst dafür entscheiden zu können. Das sagte Hauk, als gestern der sogenannte Gesellschaftsvertrag zur Zukunft der Landwirtschaft vorgestellt wurde. Den hat die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg gemeinsam mit 50 Vertreterinnen und Vertretern aus Landwirtschaft, Naturschutz und Handel unterzeichnet. Ziel ist die Förderung regionaler Produkte. Für die Umsetzung stellt die Landesregierung 143 Millionen Euro zur Verfügung - etwa für Marketingmaßnahmen, um gezielt regionale Produkte zu bewerben. Der Lebensmittelhandel werde das Angebot an regionalen und ökologischen Produkten verbessern, hieß es. Auch in den Bildungsangeboten von Kindergärten und Schulen soll stärker auf die Bedeutung von Landwirtschaft und Artenschutz eingegangen werden. Sendung am Mo. , 7.10.2024 12:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:28 Uhr Würth Elektronik schließt Werk in Südbaden Würth Elektronik - eine Tochter des Handelskonzerns Würth - schließt sein Werk in Schopfheim (Landkreis Lörrach). In einer Betriebsversammlung habe man über den geplanten Schritt informiert, teilte das Unternehmen gestern mit. Die Würth-Tochter stellt in dem Werk in Südbaden sogenannte Leiterplatten her. Diese sind Träger für elektronische Bauteile und in fast jedem elektronischen Gerät zu finden. Der Grund für die Schließung ist eine Krise in der Leiterplatten-Industrie. Der Auftragseingang ist wohl dramatisch eingebrochen - auch, weil Aufträge unter anderem nach China abwanderten, so das Unternehmen. In Schopfheim arbeiten mehr als 300 Menschen. Schopfheim 300 Mitarbeitende von Schließung betroffen Würth Elektronik schließt Standort in Schopfheim Wegen der geringen Nachfrage nach Leiterplatten aus Europa schließt Würth Elektronik seinen Standort in Schopfheim. Dann verlieren 300 Mitarbeitende ihren Job. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

6:23 Uhr Mutter von Hamas-Terroropfer im Interview Wir bleiben für einen Moment noch beim Gedenken an den 7. Oktober 2023. Bei der Attacke wurden mehr 1.200 Menschen getötet und rund 250 Geiseln verschleppt. Eine der Getöteten ist die 22-jährige Deutsch-Israelin Shani Louk mit Wurzeln in Ravensburg. Sie hatte mit vielen anderen jungen Menschen bei einem Elektro-Festival unweit der Grenze zum Gaza-Streifen gefeiert, als die Terroristen kamen - ihr Bild ging um die Welt. Ein Jahr später hat Shanis Mutter Ricarda Louk mit dem SWR über den 7. Oktober 2023 gesprochen. Das komplette Audio-Interview mit Shani Louks Mutter könnt ihr hier nachhören: Sendung am Mo. , 7.10.2024 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen - Regionalnachrichten

6:19 Uhr Hamas-Angriff: Gedenken an die Opfer in ganz BW Ein Jahr nach dem verheerenden Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 fanden gestern in Baden-Württemberg vielerorts Veranstaltungen zum Gedenken der Opfer statt - zum Beispiel in Stuttgart, Mannheim, Ulm und Karlsruhe. Die Kundgebungen und Demos verliefen nach ersten Angaben friedlich. In Stuttgart wurde bei einer pro-palästinensischen Versammlung im Bereich des Schlossplatzes mit etwa 200 Teilnehmenden eine 45-jährige Person festgenommen, weil sie vermummt war. Das teilte die Polizei mit. Außerdem wurde ein 62-jähriger Mann angezeigt, weil er ein beleidigendes Plakat dabeihatte. SWR-Reporterin Magdalena Haupt war gestern Abend bei der Gedenkveranstaltung am Stuttgarter Marktplatz vor Ort. Das Gedenken sei "sehr bewegend" zu Ende gegangen: Video herunterladen (44,4 MB | MP4)

6:15 Uhr Das Wetter in BW Heute Vormittag bleibt es in Baden-Württemberg eher kühl mit Temperaturen zwischen 9 und 15 Grad. Am Himmel hängen Wolken, aber hin und wieder lässt sich im Zentrum und im Osten des Landes die Sonne blicken. Von Westen her zieht Regen übers Land, der sich bis zum Nachmittag auch bis in die Osthälfte ausbreitet. Die Temperaturen erreichen heute Höchstwerte zwischen 15 und 19 Grad. Ähnlich regnerisch bis stürmisch sind auch die Aussichten für die nächsten Tage. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (39,3 MB | MP4) Sendung am Mo. , 7.10.2024 19:57 Uhr, Baden-Württemberg Wetter, SWR BW

6:07 Uhr Das wird heute wichtig Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird heute in Begleitung von Verkehrsminister Winfried Hermann (beide Grüne) zu Gast bei der Landespressekonferenz sein. Es wird um Brückensanierungen gehen. Laut einer Untersuchung sind in Baden-Württemberg viele Autobahnbrücken marode. Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wird heute eine neuartige Produktionsanlage für Batteriezellen eröffnet. Die Forschungsanlage ist nach Angaben des KIT einzigartig, da sie Batteriezellen in flexiblen Formaten, Materialien und Stückzahlen herstellen kann. Vor dem Landgericht Heilbronn beginnt heute die Berufungsverhandlung von fünf Klimaaktivisten der "Letzten Generation", die im März in erster Instanz wegen einer Verkehrsblockade bereits verurteilt wurden. Zwei der Angeklagten waren dabei zu Freiheitsstrafen ohne Bewährung verurteilt worden, die übrigen drei zu Geldstrafen. Sowohl alle fünf Angeklagten als auch die Staatsanwaltschaft Heilbronn haben Berufung gegen dieses Urteil eingelegt.

6:03 Uhr Ausbau von Regiobuslinien geht voran Von Autobahn- und anderen Brücken nun raus aufs Land: Wo kein Zug fährt, braucht es Busse. Nur so sind auch Menschen mobil, die kein eigenes Auto haben. In Beilstein (Kreis Heilbronn) beispielsweise träumen manche von der Reaktivierung der historischen Zugstrecke der Bottwartalbahn. Weil es bis zu dieser aber wohl noch lange dauern wird, ist eine gute Busanbindung weiter Trumpf. Das Land Baden-Württemberg hat seit 2015 Dutzende Regiobuslinien mit Millionenbeträgen gefördert. Aktuell würden 47 solcher Linien betrieben, heißt es nun in einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Landtag. "Die Länge des Regiobusnetzes beträgt mit rund 1.200 Kilometern aktuell rund ein Drittel der Länge des Gesamtschienennetzes im Land", sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen Silke Gericke. 2025 würden drei weitere Linien hinzukommen, die erste von ihnen schon im Januar - und zwar die Linie Heilbronn - Beilstein. "Und da geht noch mehr: Wir sehen Potenzial für insgesamt etwa 90 Regiobuslinien in Baden-Württemberg." Laut Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) wurde das Antragsverfahren zur Förderung von Regiobuslinien für die ÖPNV-Aufgabenträger inzwischen vereinfacht.

6:01 Uhr BW will Brücken schneller sanieren Heute früh habe ich direkt zwei Themen rund um eure Mobilität. Wir starten mit Brücken - und zwar mit maroden Brücken. Ihr habt wahrscheinlich schon davon gehört, viele davon sind auch in Baden-Württemberg in keinem guten Zustand. Der Einsturz der Carolabrücke in Dresden aufgrund von Korrosion hat uns allen das Problem ja erst neulich sehr plastisch gemacht. Die BW-Landesregierung will nun die Sanierung von Brücken beschleunigen, unter anderem durch Sammelausschreibungen für mehrere Brücken gleichzeitig. Darum wird es auch in der heutigen Sitzung des Landeskabinetts gehen. Denn: Jede zehnte der rund 7.300 Brücken an Bundes- und Landesstraßen im Land muss nach Angaben des Verkehrsministeriums aufgrund ihres Alters saniert oder ersetzt werden. Im Schnitt seien die Brücken etwa 50 Jahre alt. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) spricht von etwa 100 Brücken jährlich, die in absehbarer Zeit saniert werden müssten. Tatsächlich saniert würden derzeit aber weniger als zehn pro Jahr. Um Planungen und Bauprojekte zu beschleunigen, hat das Ministerium nach SWR-Informationen jetzt eine Sammelausschreibung für 31 Brücken an Bundesstraßen abgeschlossen. Übrigens: Zuständig für den Erhalt von Brücken an Bundes- und Landesstraßen ist in Baden-Württemberg die Straßenbauverwaltung des Landes. Sendung am Di. , 8.10.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg