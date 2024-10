Gedenken an Terrorangriff auf Israel: Polizei rechnet mit erhöhter Gefahr in BW

Bereits am Sonntag gab es in der Landeshauptstadt zwei Kundgebungen. Rund 350 Menschen zählte die Polizei auf dem Schlossplatz bei einer Kundgebung unter dem Motto "Freiheit für Palästina". Auf dem Marktplatz erinnerten etwas später etwa 1.000 pro-israelische Demonstrierende an die Angriffe vor einem Jahr. Bei den Veranstaltungen gab es laut Polizeiangaben keine besonderen Vorkommnisse.

Vor dem ersten Jahrestag des Terroranschlags auf Israel am 7. Oktober 2023 ist die Situation auch in Baden-Württemberg angespannt. Die Zahl der antisemitischen Straftaten hat seither zugenommen, die Polizei stellt sich daher bei den heutigen Kundgebungen auf viele Einsätze ein. "Wir rechnen mit einer erhöhten Gefahr, die bis hin zu gewaltsamen Übergriffen auf Veranstaltungen führen könnte", sagte Gundram Lottmann, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, dem Medium "Baden TV". Demonstrationen sind unter anderem in Mannheim, Freiburg, Karlsruhe, Konstanz, Stuttgart und Ulm geplant.

Gestern Nachmittag haben sich im Land zwei tödliche Unfälle ereignet. Ein Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall nahe Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stieß der 49-Jährige mit einem Motorradfahrer zusammen. Dieser 28 Jahre alte Mann wurde schwer verletzt. Es gibt noch keine Angaben zur Ursache des Unfalls auf der L1147. Außerdem starb ein 59 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto im Kreis Heilbronn. Der Mann geriet bei seiner Fahrt von Lauffen am Neckar in Richtung Meimsheim in einer Kurve in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte, und stieß mit einem Auto zusammen. Trotz sofortiger Reanimationsversuche starb der Rollerfahrer noch an der Unfallstelle.

Im "Reichsbürger"-Prozess am Oberlandesgericht Stuttgart will sich heute einer der Angeklagten zu seiner Rolle in der mutmaßlichen Terrorgruppe äußern. Der 58 Jahre alte Mann war in der Gruppe laut Generalbundesanwalt der Leiter der in Baden-Württemberg angesiedelten "Heimatschutzkompanie Nr. 221", die für die Gebiete Freudenstadt und Tübingen verantwortlich war und der eine besondere Rolle zukam.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) präsentiert am Vormittag in Stuttgart die Ergebnisse des Strategiedialogs Landwirtschaft. Er unterzeichnet laut Ministerium gemeinsam mit rund 50 Akteurinnen und Akteure unter anderem aus Landwirtschaft, Naturschutz, Handel, Kirchen und Politik einen Gesellschaftsvertrag für die Zukunft der Landwirtschaft und der biologischen Vielfalt in Baden-Württemberg.

Zum ersten Jahrestag des Terroranschlags auf Israel am 7. Oktober 2023 sind mehrere Kundgebungen und Demonstrationen geplant, unter anderem in Mannheim, Freiburg, Karlsruhe, Konstanz, Stuttgart und Ulm. Die Polizei stellt sich auf Einsätze ein - auch, weil sich die Zahl der antisemitisch motivierten Straftaten in Baden-Württemberg seither mehr als verdoppelt hat.

6:00 Uhr

Guten Morgen!

Hallo und herzlich Willkommen im heutigen Newsticker zum Wochenstart! An diesem Montag steht der Jahrestag des Terroranschlags auf Israel am 7. Oktober 2023 an. Seither nimmt der Konflikt im Nahen Osten immer größere Ausmaße an. Zum heutigen Gedenktag, an dem viele Kundgebungen stattfinden, ist auch die Lage in Baden-Württemberg heikel. Die Polizei stellt sich auf viele Einsätze ein. Im Laufe des Morgens gibt's gleich mehr dazu im Ticker.

Mein Name ist Berkan Cakir und ich versorge euch heute bis 10 Uhr mit den Nachrichten des Tages für Baden-Württemberg. Bei Fragen, Wünschen oder Kritik zum Newsticker erreicht ihr mich per Mail an newsticker-bw@SWR.de.