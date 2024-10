Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will der Zugbauer Alstom seine Produktion umstrukturieren. Davon betroffen wären auch Arbeitsplätze in Mannheim.

Der französische Zugbauer Alstom will Rohbauarbeiten künftig verstärkt in Osteuropa durchführen. Der Schritt sei Teil einer Spezialisierung der deutschen Standorte, über die die Arbeitnehmervertretung jetzt informiert worden sei. Das teilte die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Mittwoch mit. Insbesondere die Werke in Görlitz, Mannheim, Hennigsdorf und Kassel seien demnach betroffen. Befürchtet wurde diese Entwicklung schon seit Längerem.

Mannheim: Bis zu 140 Arbeitsplätze gefährdet

Demnach soll sich der Standort Mannheim in Zukunft auf die Bereiche Digitalisierung und Entwicklung konzentrieren. Das Servicegeschäft - also Reparatur und Wartung - könnten eingestellt werden und der Zukunftsbereich für alternative Antriebstechnik nach Frankreich verlagert werden. Ein Werksgebäude wolle man verkaufen.

In einer Mitteilung der Stadtverwaltung Mannheim von Mittwochabend heißt es: "Dadurch sind im Produktionsbereich des Standorts rund 100 bis 140 Arbeitsplätze akut gefährdet." Aktuell arbeiten rund 750 Beschäftigte am Standort.

Stadt Mannheim wendet sich an Landesministerium

Unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Pläne habe man seitens der Verwaltung den Kontakt zum Leiter des Alstom-Standorts Mannheim, Philippe Hartheiser, sowie dem Betriebsratsvorsitzenden Otto Schäfer gesucht.

"Wir setzen uns für die Alstom-Mitarbeitenden in Mannheim ein und wollen gemeinsam nachhaltige Zukunftsperspektiven für den Standort entwickeln", erklärt Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) in der Mitteilung. Man habe seine Bereitschaft für Gespräche signalisiert, so Bürgermeister Thorsten Riehle (SPD).

Auch das baden-württembergische Wirtschaftsministerium habe man auf den "drohenden Know-How-Verlust im Land" im Bereich Mobilitätswende hingewiesen.