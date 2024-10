Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

6:55 Uhr Mehrfamilienhaus in Stuttgart brennt Im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt brennt ein Mehrfamilienhaus. Laut Polizei haben Zeugen den Brand gegen 5:30 Uhr gemeldet. Bisher sei bekannt, dass ein Mensch schwer verletzt wurde. Die Löscharbeiten dauern noch an. Die genaue Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt.

6:53 Uhr Diabetes Typ 1: Patientin durch Stammzellentherapie geheilt Neue Studienerfolge machen Hoffnung auf eine mögliche Heilung von Diabetes Typ 1: Eine Stammzellentherapie soll Menschen mit Diabetes helfen. Ein Forschungsteam hat einer 25-Jährigen vergangenes Jahr sogenannte Inselzellen, die Insulin erzeugen können, in die Bauchmuskeln transplantiert. Die Patientin ist den Forschern zufolge bis heute unabhängig von zusätzlichem Insulin. Für einen Diabtologen am Uniklinikum Tübingen sind das erstaunliche Ergebnisse - die ihm aber keinen Grund zur Freude geben. China Neues Patientin mit Diabetes Typ 1 erstmals durch Stammzelltherapie geheilt Neue Studienerfolge machen Hoffnung auf eine mögliche Heilung von Diabetes Typ 1. Warum man die Studie allerdings trotzdem kritisch sehen sollte.

6:42 Uhr Debatte um radioaktiv belasteten Schrott in Fessenheim Ds elsässische AKW Fessenheim ist nah an der Grenze zu Deutschland. Es soll abgebaut werden. Auf einem bisher ungenutzten Fessenheimer Areal will der französische Energiekonzern EDF eine Verwertungsanlage für schwach radioaktiv belasteten Schrottin Betrieb nehmen. Umweltschützer auf beiden Seiten des Rheins befrüchten Radioaktivität in wiederverwerteten Metallen. Nächste Woche Donnerstag startet zu dem Vorhaben eine Bürgerbeteiligung und wird bis zum 7. Februar laufen. Das teilte die Nationale Kommission für öffentliche Debatten in Paris mit. Demnach sind auch Unterlagen auf Deutsch verfügbar.

6:30 Uhr Das wird heute wichtig Die DRK Rettungshundebereitschaft Sindelfingen wurde vom DRK Landesverband Baden-Württemberg beauftragt, die landesweite Übung der Rettungshundestaffeln durchzuführen. Die Übung startet heute um 16 Uhr und endet am Samstag gegen 18 Uhr. Mit dabei sind etwa 150 Hundeteams aus ganz BW und 250 Helferinnen und Helfer. Heute startet in Ravensburg das landesweite Puppenfestival des Landesverbands Amateurtheater unter dem Motto "Alles Puppe, oder was?!" Nach Veranstalterangaben ist es das erste landesweite Puppenfestival seit fast zehn Jahren. Gleichzeitig eröffnet das Festival den alle zwei Jahre stattfindenden Landesamateurtheaterpreis "Lamathea". Nach den Schüssen in Göppingen am Mittwoch ist der Täter weiterhin auf der Flucht. Der Unbekannte hatte in einer Bar geschossen und drei Menschen verletzt - einer starb laut Polizei noch am Tatort.

6:18 Uhr Zahl der Störche steigt Ich habe diesen Sommer gefühlt mehr Störche gesehen als sonst. Und damit liege ich wohl nicht falsch, denn nach Angaben der Naturschutzorganisation Nabu ist die Zahl der Weißstörche in Deutschland gestiegen. Er gehe von mindestens 13.000 Storchenpaaren in diesem Jahr aus, sagte Bernd Petri von der Bundesarbeitsgemeinschaft "Weißstorchschutz". Im vergangenen Jahr zählten die ehrenamtlichen Weißstorchbetreuer 12.122 Brutpaare, wie Helmut Eggers von der Bundesarbeitsgemeinschaft mitteilt. Die meisten Störche gab es dem Vogelkundler Petri zufolge entlang des Oberrheins in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Nach den finalen Daten aus dem vergangenen Jahr waren Baden-Württemberg und Hessen die storchenreichsten Bundesländer - dort gab es rechnerisch mindestens sechs Brutpaare pro 100 Quadratkilometer. Betrachtet man nur den Brutbestand ohne Bezug zur Fläche, gab es im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg mit 2.191 Brutpaaren die meisten Störche, wie Eggers mitteilt. IMAGO Imago

6:11 Uhr Gefängnisse sollen Computer in Zellen testen Computer in Gefängniszellen - das soll in Baden-Württemberg erprobt werden. Unklar ist noch, wann dieses Pilotprojekt starten soll. Fest steht schon wo: In einer Anstalt des offenen Vollzugs in Ulm und einer Anstalt des Frauenvollzuges in Schwäbisch Gmünd. Das teilte ein Sprecher des Justizministeriums mit. Bei dem Modellversuch "Resozialisierung durch Digitalisierung" geht es auch darum, Gefangenen nach verbüßter Strafe die Rückkehr in die Gesellschaft zu erleichtern. Sendung am Fr. , 4.10.2024 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten