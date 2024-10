In der Göppinger Innenstadt lief am späten Mittwochabend ein Großeinsatz der Polizei. In einer Bar sind Schüsse gefallen. Ein Mann wurde tödlich, zwei Menschen schwer verletzt.

Nach den tödlichen Schüssen in der Göppinger Innenstadt hat die Polizei eine Sonderkomission für die weiteren Ermittlungen eingerichtet. Das teilte ein Polizeisprecher dem SWR am Donnerstagvormittag mit. Die Spurensicherung sei demnach beendet. In der Innenstadt ist es am späten Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Das hatte die Polizei auf SWR-Anfrage bestätigt. Zunächst hatte die "Südwest Presse" berichtet.

Schüsse in Göppingen: Tatverdächtiger weiter flüchtig

Kurz vor 22 Uhr seien am Mittwochabend mehrere Notrufe wegen Schüssen in einem Lokal in der Göppinger Gartenstraße eingegangen, so die Polizei in einer Mitteilung. Ein 29 Jahre alter Mann wurde getötet, zwei weitere Menschen wurden lebensgefährlich verletzt und noch in der Nacht im Krankenhaus operiert. Laut Polizei befinden sich die Verletzten nicht mehr in Lebensgefahr.

In diesem Lokal in Göppingen fielen am Mittwochabend die tödlichen Schüsse. SWR

Polizei fahndet nach jungem, männlichen Tatverdächtigen

Der Schütze soll bei der Tat schwarze Kleidung getragen haben, so die Polizei. Er sei demnach circa zwischen 18 und 24 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und schlank. Der Tatverdächtige sei zu Fuß vom Tatort geflohen, die Polizei fahnde weiterhin nach ihm. Am Mittwochabend wurde dabei auch ein Hubschrauber bei der Suche eingesetzt.

Es gebe bislang keine Hinweise darauf, in welche Richtung er entkommen sein könnte, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Die Polizei bittet Zeugen und Zeuginnen um Hinweise unter der Telefonnummer 07311880. Eine akute Bedrohung für die Bevölkerung bestehe nicht, so Oberbürgermeister Alexander Maier (Grüne) zur Deutschen Presse-Agentur. Er stehe im ständigen Austausch mit der Polizei. Die Ermittler richteten für den Kriminalfall eine Sonderkommission namens "Kurz" ein.

Polizei prüft Zusammenhang mit rivalisierenden Banden im Raum Stuttgart

Die Ermittler prüfen, ob es einen Zusammenhang zu den Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Banden im Großraum Stuttgart gibt. Das teilte eine Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg auf Anfrage mit. Bei der blutigen Fehde der rivalisierenden Gruppen im Großraum Stuttgart wurde seit Sommer 2022 auf Menschen geschossen, auch eine Handgranate explodierte. In den vergangenen Monaten nahm die Zahl der Zwischenfälle aber deutlich ab. Bislang wurden nach früheren Angaben des LKA mehr als 70 mutmaßliche Anhänger verhaftet. Das LKA ist nach eigenen Angaben bei den Ermittlungen in Göppingen eingebunden, insbesondere bei der Spurensicherung.

Den beiden Gruppen - die eine wird grob der Region Esslingen, Ludwigsburg und Plochingen zugeordnet, die andere dem Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen und Göppingen – sollen nach früheren Expertenschätzungen mehr als 500 meist junge Menschen angehören. Demnach ist weitgehend unklar, warum sich die Gruppen so blutig bekämpfen. Nach Einschätzung von LKA-Präsident Andreas Stenger handelt es sich nicht um familiäre Clans oder um die klassische Bandenkriminalität.

Göppinger Weinfest geht weiter: Oberbürgermeister sieht keine Gefahr für Bevölkerung

Zum Zeitpunkt der Schüsse war nach Angaben von Maier das 19. Göppinger Weinfest im Gange. Dieses sei nicht geräumt worden, sondern normal zu Ende gegangen. Es habe keine Panik gegeben. Das Weinfest soll wie geplant fortgesetzt werden. Das Eine habe mit dem Anderen nichts zu tun, teilte der Oberbürgermeister gegenüber dem SWR mit. Demnach bestünde keine Amoklage und es handle sich um einen Einzeltäter. Außerdem rief Maier dazu auf, auf Spekulationen in den sozialen Medien zu verzichten. Noch seien die Umstände der Tat nicht geklärt.