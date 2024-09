Maiskolben präpariert? Gutachter soll Mais-Häcksler untersuchen

per Mail teilen

Vor rund einer Woche war bei der Mais-Ernte in Kupferzell eine Erntemaschine beschädigt worden, jetzt soll ein Sachverständiger die Ursache klären. War es wirklich eine Eisenstange?

Ein präparierter Maiskolben soll in Kupferzell-Hesselbronn (Hohenlohekreis) eine Erntemaschine schwer beschädigt haben, hieß es von der Polizei vor etwa einer Woche. Eine Eisenstange sei daran befestigt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Jetzt allerdings meldet der betroffene Landwirt Zweifel an. Man habe die Maschine komplett zerlegt, aber keinen Fremdkörper, also auch kein sogenanntes Armierungseisen, wie es hieß, gefunden. Jetzt soll ein Gutachter ran.

Was hat den Mais-Häcksler zerstört?

Der Gutachter soll jetzt klären, wie der Häcksler zerstört wurde. Immerhin war bei dem Vorfall in der vergangenen Woche ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Erst dann könne man auch mit Bestimmtheit sagen, ob eine mutwillige Aktion dahintersteckt oder einfach nur ein Unfall mit einem Gegenstand, der schon lange vorher im Boden lag, so die Polizei weiter.

Es sei Zufall gewesen, dass niemand verletzt worden sei, sagte Jürgen Maurer, Vorsitzender des Bauernverbandes Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems, dem SWR. Durch umher fliegende Teile der Erntemaschine hätten Menschen im Umfeld zu Schaden kommen können.