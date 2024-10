In Bregenz gab es am Donnerstag eine Bombendrohung gegen den Bahnhof. Sie kam per E-Mail, unter anderem an die Polizei. Der Bahnhof wurde evakuiert, der Zugverkehr stand still.

Der Bahnhof in Bregenz ist am Donnerstag nach einer Bombendrohung evakuiert worden. Sie wurde per E-Mail verschickt, unter anderem an die Landespolizeidirektion, wie diese in einer Mitteilung schreibt.

Gelände weiträumig abgesperrt

Der Zugverkehr wurde unterbrochen. Das Gelände und die Straßen um den Bahnhof wurden abgesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und anderen Behörden waren vor Ort.

Laut ORF war die Drohung um 17 Uhr eingegangen, gegen 19 Uhr 40 konnte Entwarnung gegeben werden. Es wurde keine Bombe gefunden. Jetzt ermitteln die Polizei und das Landesamt für Extremismusbekämpfung und Staatsschutz.

Bombendrohungen gegen mehrere Bahnhöfe in Österreich

Die Bombendrohung gegen den Bahnhof in Bregenz war die bisher letzte in einer Reihe von Bombendrohungen gegen Bahnhöfe in ganz Österreich. Alle gingen per E-Mail ein und hatten einen ähnlichen Inhalt. Nirgends wurde eine Bombe gefunden. Am Donnerstag war ebenfalls bekannt geworden, dass es eine Bombendrohung gegen den Flughafen Wien gegeben hat. Einen Zusammenhang schließen die Ermittlungsbehörden jedoch "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" aus, so die Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.