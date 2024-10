Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Michael Ströbel.

6:21 Uhr Kanzler Scholz ehrt Unternehmer Reinhold Würth "Schraubenkönig" Reinhold Würth hat gestern seinen 75. gefeiert. Nein, nicht den Geburtstag, denn der Unternehmer ist bereits 89 Jahre alt. Es war sein 75. Arbeitsjubiläum! Schon als Jugendlicher ging er auf eine erste Dienstreise nach Düsseldorf. Für diese Lebensleistung gab es gestern einen Festakt, zu dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ins Carmen-Würth-Forum in Künzelsau (Hohenlohekreis) kam und die Festrede hielt. Ein 75. Arbeitsjubiläum sei außergewöhnlich, so wie die Erfolgsgeschichte der Firma, sagte Scholz. Bei der Gelegenheit gab Würth bekannt, dass er am 1. Januar den Vorsitz des Stiftungsaufsichtsrats an seinen Enkel Benjamin Würth abgeben will. Künzelsau Großer Festakt zum 75. Arbeitsjubiläum von Reinhold Würth Bundeskanzler: "Bei Reinhold Würth ist alles außergewöhnlich" Sein Unternehmen ist seine Leidenschaft. Jetzt hat Reinhold Würth sein 75. Arbeitsjubiläum gefeiert. Beim Festakt in Künzelsau sprach der Bundeskanzler.

6:15 Uhr So wird heute das Wetter in BW Falls ihr das Haus verlasst, denkt an eure Jacken und Regenschirme, denn heute wird es ziemlich nass in Baden-Württemberg: Von Frankreich ziehen Regenwolken ins Land, so dass es am Vormittag immer wieder zu Schauern kommt. Im Laufe des Tages gibt es ein paar Wolkenlücken und die Sonne kommt durch, doch zwischendurch kann es teils recht kräftige Schauer geben. Dazu ist es frisch und windig, erst im Laufe des Nachmittags klettern die Temperaturen auf 14 Grad im Osten von Baden-Württemberg und 16 Grad rund um Mannheim. Auch am Feiertag morgen solltet ihr besser noch die Regenjacke einpacken: Vor allem der Süden und die Osthälfte bekommen viele Schauer ab. Von Nordwesten her gibt es aber auch schon ein paar Regenpausen. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,5 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig In Stuttgart beginnt heute der Prozess gegen den Gründer der "Querdenken"-Bewegung Michael Ballweg. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Betrug vor: Ballweg habe nicht eingeworbene Spendengelder nicht für seine Bewegung, sondern für private Zwecke verwendet. Vor dem Landgericht in Ravensburg beginnt heute das Verfahren gegen einen mittlerweile 35-jährigen Mann, der im April in einem Supermarkt in Wangen (Kreis Ravensburg) ein vierjähriges Mädchen mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt haben soll. Der mutmaßliche Täter soll das Kind vor der Tat nicht gekannt haben, sein Motiv ist unklar. Fast zehn Monate nach dem offiziellen Ausscheiden des vorigen Bischofs der Diözese Rottenburg-Stuttgart wird heute Mittag um 12 Uhr der Name seines Nachfolgers bekanntgegeben. Zeitgleich passiert dies in Rom und in Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen), dem Sitz des Bischöflichen Ordinariats. Gebhard Fürst war an seinem 75. Geburtstag am 3. Dezember 2023 altersbedingt ausgeschieden.

6:04 Uhr VfB weiter ohne Sieg in der Champions League Der VfB Stuttgart muss leider weiter auf den ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison warten. Die Schwaben kamen am zweiten Spieltag nicht über ein 1:1 (1:1) gegen den tschechischen Meister Sparta Prag hinaus. Beim Auftaktspiel vor rund zwei Wochen hatte der VfB bei Titelverteidiger Real Madrid 1:3 verloren. Dabei ging es gestern gut los: Enzo Millot brachte den VfB in der mit 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vollbesetzten Arena früh in Führung (7.), doch Kaan Kairinen gelang noch vor der Pause der Ausgleich (32.). Im nächsten Gruppenspiel geht es für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß am 22. Oktober zum italienischen Top-Club Juventus Turin. Stuttgart Fußball | Champions League Stuttgart verpasst den Sieg gegen Prag Nach der Niederlage in Madrid hat der VfB Stuttgart in der Champions League die nächste Enttäuschung hinnehmen müssen: Gegen Sparta Prag reichte es am Dienstag nur zu einem Punkt.