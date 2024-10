Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

6:55 Uhr Inflation: Verbraucherpreise im September in BW weniger stark gestiegen Die Verbraucherpreise in Baden-Württemberg sind im September weniger stark gestiegen als im Vormonat. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Landesamtes in Stuttgart beträgt die Inflationsrate nun 1,4 Prozent - gegenüber 1,5 Prozent im Vormonat. Das liegt vor allem an den niedrigen Kraftstoff- und Heizölpreisen. Sie sind im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13 Prozent gesunken. Mehr Geld mussten die Menschen in Baden-Württemberg bei Restaurant- und Café-Besuchen ausgeben. Die Preise stiegen um bis zu 5,6 Prozent. Auch Hotel-Übernachtungen, Alkohol und Tabakwaren wurden teurer. Die Inflationsrate in Baden-Württemberg liegt mit 1,4 Prozent voraussichtlich leicht unter dem Bundesdurchschnitt. Und gut unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent. Die Währungshüter hatten im Juni die Zinswende nach unten vollzogen und im September nochmal nachgelegt.

6:35 Uhr Kretschmann lenkt ein: Gesetz gegen Diskriminierung soll nun doch nicht kommen Monatelang haben Kommunen, Wirtschaft und Teile der CDU Front gegen das geplante Gleichbehandlungsgesetz gemacht. Es drohe ein "Bürokratiemonster". Nun gibt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach: Nach SWR-Informationen will er die Pläne für ein Antidiskriminierungsgesetz nicht mehr weiterverfolgen. Nun muss die Grünen-Fraktion überlegen, wie sie weiter mit dem Vorhaben umgehen will. Vor allem der frühere Landesparteichef und heutige Fraktionsvize Oliver Hildenbrand hatte sich immer wieder für eine Umsetzung stark gemacht. Hinter den Plänen stehen auch Sozialverbände und Gewerkschaften wie ver.di. Baden-Württemberg Nach massiven Protesten von Kommunen und Wirtschaft Kretschmann will Gesetz gegen Diskriminierung fallen lassen Monatelang haben Kommunen, Wirtschaft und Teile der CDU Front gegen das geplante Gleichbehandlungsgesetz gemacht. Es drohe ein "Bürokratiemonster". Nun lenkt der Regierungschef ein.

6:09 Uhr Wetteraussichten: Der Oktober startet keineswegs golden Der Oktober beginnt, wie der September sich verabschiedet hat: wechselhaft und trüb. Schuld ist ein Tiefdruckgebiet, das vom Westen her reingezogen ist und die nächsten Tage das Wetter in Baden-Württemberg bestimmt. Am Vormittag halten sich dichte Wolkenfelder im Südwesten. Im Norden kommt zwar immer mal wieder die Sonne raus, aber hier kommt es gebietsweise zu Schauern. Nachmittags breitet sich ein Wolkenband im Südwesten und in der Mitte von Baden-Württemberg aus und sorgt für Regen. Immerhin wird es etwas wärmer mit Temperaturen von 17 Grad in Freiburg bis 19 Grad in Mannheim. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,2 MB | MP4)

6:07 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute zu Besuch in Baden-Württemberg. Zunächst wird er bei der Eröffnung des ersten Quanten-Rechenzentrums des Computerkonzerns IBM in Ehningen (Kreis Böblingen) dabei sein. Danach geht es für den SPD-Politiker weiter nach Künzelsau (Hohenlohekreis). Dort soll er anlässlich des 75. Dienstjubiläums des "Schraubenkönigs" Reinhold Würth eine Festrede halten. Heute beginnt eine Testphase mit autonomen Kleinbussen für den öffentlichen Nahverkehr. Vier Busse mit Technik des Autozulieferers ZF in Friedrichshafen sollen bis zu 60 Stundenkilometer fahren und zehn Menschen transportieren können. Die Kleinbusse sind technisch in der Lage, ohne Fahrer zu fahren, werden aber einen Sicherheitsfahrer an Bord haben. Der VfB Stuttgart empfängt heute den tschechischen Meister Sparta Prag. Zum ersten Mal seit 14 Jahren findet damit wieder ein Champions-League-Heimspiel in der Landeshauptstadt statt. Verzichten müssen die Stuttgarter dabei jedoch auf den angeschlagenen Außenverteidiger Josha Vagnoman.

6:03 Uhr Kretschmann sieht mögliches AfD-Verbot kritisch In der Debatte um ein möglichen AfD-Verbotsantrag hat sich nun auch BW-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) geäußert. "Da muss man sehr sehr handfeste Beweise letztlich haben, dass diese Partei die demokratische Grundordnung beseitigen möchte", sagte er. Für Kretschmann ist klar: Ein Verbot der AfD ändere nichts in den "Gehirnen der Leute, die die bisher gewählt haben - sei es aus Überzeugung oder aus Protest". Man müsse wieder ernsthaft versuchen, die Menschen für demokratische Parteien zurückzugewinnen, so der Ministerpräsident weiter. Video herunterladen (13,9 MB | MP4)

6:01 Uhr Ist die Werkrealschule noch zu retten? In wenigen Jahren sollen viele der über 200 öffentlichen Werkrealschulen in Baden-Württemberg schließen. Eine Ankündigung der Landesregierung sorgt bei vielen für Angst, viele Gemeinden hängen trotz des starken Schülerschwunds an dem Schulmodell. So will beispielsweise der Gemeinderat in Niefern-Öschelbronn im Enzkreis sich nicht damit abfinden, dass die Werkrealschule ein Auslaufmodell sein soll. Die Kirnbachschule ist dreizügig, erst vor kurzem hat die Gemeinde als Schulträger ein neues Gebäude für sechs Millionen Euro bauen lassen. Seit kurzem hängt an der Schule ein großes Banner mit der Aufschrift: "Finger weg von unserer Werkrealschule, Frau Kultusministerin. Der Gemeinderat." Das Besondere hier: Alle Fraktionen machen sich große Sorgen um die Zukunft ihrer Schule - auch die Grünen. Video herunterladen (58,4 MB | MP4)